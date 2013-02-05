10 طرح صنعتی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کرمرضا پیریایی در این مراسم با تاکید بر اهمیت صنعت و معدن در طرح آمایش سرزمین افزود: اقدامات باید با رویکرد نقشه آمایش سرزمین و توجه به صنعت و معدن باشد.



وی با اشاره به اهمیت بخش های دیگر افزود: بخش صنعت و معدن در این طرح دارای جایگاه و نمود بیشتری نسبت به دیگر زمینه ها دارد.



استاندار قم افزود: قم به عنوان یک رسانه دارای قدرت است و فرصت این استان بسیار ویژه است و مسئولان نیز باید از منظر بالاتری به این شهر نگاه کنند و تصمیم بگیرند.



پیریایی ادامه داد: متولیان امر باید ظرفیت های ذهنی را در این استان شناسایی کرده و خلاقیت های جدید را مطرح کنند

