هدف انقلاب اسلامی ایران رسیدن به ارزش های والای انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، رویا دیوان بیگی دوشنبه شب در مراسم جشن پیروزی انقلاب ویژه بانوان گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند موضوع زنان و خانواده اولویت اصلی نظام است.

دیوان بیگی به نقش مهم و تاثیرگذار بانوان در پیروزی انقلاب اشاره کرد و افزود: همراهی زنان از امام راحل( ره) باعث پیروزی انقلاب شد و 34سال نیز با وجود همه توطئه ها پای ارزش های انقلاب ایستاده اند.

وی هدف اصلی انقلاب را رسیدن به ارزش های والای انسانی عنوان کرد و اظهارداشت: امروز ما شاهد صدور ارزش های انقلاب به اقصی نقاط دنیا هستیم.

دیوان بیگی با اشاره به پیشرفت های ایران اسلامی تصریح کرد: امروز کشورمان به عنوان یکی از مهم ترین قدرت های منطقه محسوب شده و به عنوانی کشوری آزاد همراه با ارزش های اسلامی در دنیا مطرح است.