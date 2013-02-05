به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت فدراسیون انجمنهای ورزشی، قرار بود این مسابقات از 17 بهمنماه آغاز شود اما در نهایت مقرر شد رقابتهای یاد شده که استارت جدی بانوان ایران برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی است، یک هفته دیرتر برگزار شود.
به گفته یلدا قاسمی، نایب رئیس بانوان انجمن سپک تاکرا این مسابقات در بخشهای "رگو"، "دبل" و "هوپ تاکرا" در دستههای لیگ برتر، لیگ دسته اول و دسته دوم در یکی از دو مجموعه یاس یا کن تهران برگزار خواهد شد. ضمن این که بهترینهای مسابقات به اردوی تیم ملی جهت شرکت در بازیهای کشورهای اسلامی در اندونزی دعوت خواهند شد.
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