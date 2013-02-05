به گزارش خبرنگار مهر، اکبر سهیلی پور امروز در یک نشست خبری با اشاره به اینکه در پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی سازمان حسابرسی مدارک اقدامات خود را پیشتر ارائه کرده بود، گفت: ما از دو سال قبل از این جریان به صراحت درباره گروه آریا و حدود 50 گروه دیگر بدهکار گزارشاتی را ارائه کرده بودیم و در آن درباره میزان وثایق این گروه ها هشدارهای لازم داده بودیم.

وی ادامه داد: همچنین درباره وثایق ملکی گروه های یاد شده که تقریبا 50 درصد میزان تسهیلات دریافت شده از بانکها است، موارد عنوان شد و به بانکها اعلام کردیم ریسک معاملات با این گروه ها بالا است و اعدادی که درباره بدهی این گروه ها به بانک ملی اعلام شد، بزرگ بود.

رئیس سازمان حسابرسی ادامه داد: درباره بانک صادرات نیز اعلام کردیم به دلیل ضعف کنترل‌های داخلی این اتفاق افتاد که اگر این گونه کنترل‌ها اعمال می شد تقریبا امکان وقوع این فساد مالی به صفر می رسید.

سهیلی پور خاطر نشان کرد: سه هزار میلیارد تومانی که در بانکها منجر به فساد مالی شد، یک جعل بود به نحوی که فردی دارای اختیار 50 میلیون تومان سند سه هزار میلیاردی صادر کرد. به صورت کلی درباره 50 گروه دیگر به مدیریت بانکها هشدار دادیم که ریسک معامله با آنها بالا است و وثایق باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه با وجود هشدارهای داده شده بعضا مباحث جدی گرفته نمی شود، از انعقاد 50 قرارداد مستقل با بانکها برای ارزیابی عملکرد شعب خبر داد و گفت: تخلفات پیچیده تر شده و نیازمند نرم افزارهای قوی تری هستیم.

به گفته رئیس سازمان حسابرسی، بخشی از گزارشات بانک مرکزی درباره هشدارهای بانکی مربوط به اطلاعات خودشان است و ما نیز مواردی را به آنها اعلام می کنیم.

وی درباره پرونده معوقات بانکی نیز گفت: یک لیست 150 تا 300 نفره در دادستانی بررسی شد و در نهایت آنها با 6 بدهکار صحبت کردند، چون مشکلی که برای معوقات سایر گروه ها پیش آمده بود، به دلایل اقتصادی بود.

سهیلی پور تاکید کرد: یک گرفتاری این است که بدهکاران مالیاتی و بانکی می آیند در واگذاری‌های اصل 44 شرکت می کنند در حالی که دارای بدهی هستند.

رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات معتقدند سازمان حسابرسی باید بانک مرکزی را حسابرسی کند، گفت: در حال حاضر این کار از سوی سازمان انجام نمی‌شود.

وی با بیان اینکه گزارشها به صورت مقبول ، مشروط، مردود و عدم اظهارنظر ارائه می شود، 42.5 درصد گزارشهای سال 90 را مقبول، 54.5 درصد را مشروط و 3 درصد را مردود اعلام کرد و گفت: 947 شرکت در سال 90 مورد بررسی قرار گرفت.

سهیلی پور همچنین از به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از سازمان حسابرسی خبر داد و افزود: معیار بررسی عملکرد حسابرسان در بورس نیز استانداردهای سازمان حسابرسی است.

وی با اشاره به اینکه کمیته های مختلفی در سازمان فعالیت می کنند، تصریح کرد: کنترل کیفیت ، تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی، کمیته آموزش و تدوین استانداردها از جمله کمیته هایی هستند که در این سازمان فعالیت می کنند.