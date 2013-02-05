ووشو کار همدان در مسابقات انتخابی کشور نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کوهنوردی استان همدان برای پیمایش کوه سفید و پیمایش غار بزن به خوزستان اعزام می شود.

به مناسبت دهه فجر تیم کوهنوردی استان همدانبرای صعود به قله کوه سفید و پیمایش غار بزن در رده سنی آزاد از فردا به مدت 10 روز به خوزستان اعزام می شود.

این تیم 16 نفره به سرپرستی محمد مهدی چیت سازیان در این پیمایش حاضر می شوند.

برگزاری مسابقات ووشو و شطرنج بانوان در ملایر

به مناسبت دهه فجر یک دوره مسابقه ووشو و شطرنج ویژه بانوان در شهرستان ملایر برگزار شد.

براساس این گزارش، مسابقات شطرنج با حضور 15 نفر از بانوان شطرنج باز به روش سوئیسی در خانه شطرنج ملایر برگزار شد و ساجده جلال نژاد، فاطمه تیموری و فاطمه سلطانی به مقامهای برتر دست یافتند.

همچنین یکدوره مسابقه ووشو بانوان در دو بخش نانچوان وخانچوان در چهار رده سنی با شرکت 30نفر از بانوان ووشو کار در محل خانه ووشو ملایر برگزار شد.

در پایان خانمها زهرا پژوهش، زهرا ترکمن، مهتاب رضایی ترک، فائزه نادری راد، پریا حاجی علی اکبری، نازنین گنجی نژاد، مهسا عبدلی، دیانا سیاوشی، مهلا چهاردولی، عسل پرویزی، هانیه خلج وسهیلا کولیوند به مقامهای برتر دو سبک دست یافتند.

تیم همدان در لیگ سراسری شمشیربازی بانوان سوم شد

هفته دوم از سومین دوره لیگ سراسری بانوان یادواره دهه فجر در تهران برگزار شد.

بر این اساس، در ادامه این رقابت ها در اسلحه اپه تیم موسسه رسانه برتر اصفهان با 18 امتیازاول شد، دانشگاه ازاد با 16 امتیاز دوم شد، تیم طنین پیک سبلان اردبیل نیزبا 14 امتیاز سوم شد.

در اسلحه فلوره نیز تیم موسسه رسانه برتر اصفهان و دانشگاه ازاد اسلامی به ترتیب با امتیازات 18 و 16 اول ودوم شدند و تیم هیئت شمشیربازی همدان هم با 11 امتیاز به عنوان سوم دست یافت.

همچنین در اسلحه سابر این رقابت ها هیئت های شمشیربازی یزد وهمدان در رقابتی نزدیک با امتیاز مساوی 14 با تفاضل به ترتیب به عنوان اول ودوم دست یافتند و موسسه رسانه برتر استان اصفهان هم با 12 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

شایان ذکر است در پایان هفته دوم رقابت های لیگ سراسری شمشیربازی بانوان در مجموع سه اسلحه تاکنون تیم موسسه رسانه برتر اصفهان با 16 برد و48 امتیاز صدر نشین است، دانشگاه ازاد با 13 برد و42 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد وهیئت شمشیربازی همدان نیز با 10برد و37 امتیاز سوم است.

نایب قهرمانی ووشو کار همدان در مسابقات انتخابی کشور

ووشو کار همدان در مساقات انتخابی کشور نشان نقره را از آن خود کرد.

براساس این گزارش، علیرضا سوری در وزن 40 - در مسابقات انتخابی کشور که در استان ایلام برگزار شد، توانست نشان نقره این مسابقات را از آن خود کند.

در این دوره از رقابتها و در این وزن علی شاهی وندی از لرستان اول شد.

برگزاری مسابقات بدمینتون در همدان

بمناسبت گرامیداشت دهه فجر یکدوره مسابقات بدمینتون در رده های سنی خردسالان و نوجوانان در همدان برگزار شد.

در رده سنی متولدین سال 79 مبین عباسپور، محمدرضا مسعودی هر دو از ملایر اول و دوم شدند و علی پور حیدری از همدان و امیر رضا مسعودی فر از ملایر مشترکا سوم شدند.

در بین متولدین 1380به بالا عرفان یعقوبی از فامنین، علیرضا اصل شیرین از ملایر اول و دوم شدند و امیر رضا رکن شریفی از همدان و محمد صالح زند آگاهی از ملایر مشترکا در جایگاه سوم ایستادند.

در رده سنی نوجوانان امیر مهدی راعی از ملایر و امیرجباری از همدان اول و دوم شدند و آرین پورشفیع و امین مومنی از ملایر مشترکا سوم شدند.

برگزاری همایش دوچرخه سواری در همدان

همایش دوچرخه سواری فجر انقلاب همزمان با مراکز استانهای سراسرکشور برگزار شد.

براساس این گزارش، باوجود سرمای شدید پنج درجه زیر صفر و بارش برف در همدان دیروز باپیام رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با حضور دوچرخه سواران همایش دوچرخه سواری فجر انقلاب برگزار شد.

دوچرخه سواران مسیر میدان امام زاده عبدالله تااستادیوم ورزشی شهدای قدس همدان را باعبور از خیابانهای باباطاهر- میدان امام - خیابان بوعلی - آرامگاه بوعلی- خیابان پاستور وخیابان ورزش رکاب زدند ودر استادیوم قدس با حضور مسئولین، ضمن گرامیداشت ایام دهه فجر به ۵۰تن از شرکت کنندگان هدایایی اهدا شد.

لازم به ذکراست این همایش با حمایت اداره ورزش وجوانان، بنیاد غدیر و هلال احمر همدان برگزار شد.

بانوان همدانی در مسابقات تک بال شرکت کردند

در مسابقات تک بال ادارات استان همدان، بانوان اداره ورزش و جوانان قهرمان مسابقات شدند.

به مناسبت دهه مبارک فجر مسابقات تک بال ادارات بانوان با حضور 10تیم از ادارات دارایی، استانداری، ورزش و جوانان الف، ورزش و جوانان ب، صنعت و معدن الف، صنعت و معدن ب،علوم پزشکی، شرکت برق، آب و منطقه ای و مالیات با انجام 20 بازی به صورت دوره ای در سالن ابن سینا برگزار شد

در پایان تیم اداره ورزش و جوانان الف و آب منطقه ای با کسب 7 امتیاز مشترکا اول، اداره ورزش و جوانان ب و دارایی با کسب 6 امتیاز مشترکا دوم و شرکت برق با 4 امتیاز سوم شد.