بررسی درخواستی در خصوص بازدید احمدی نژاد از میدان التحریر قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الیوم السابع، مقامات امنیتی مصر در حال بررسی درخواست ارائه شده از سوی دفتر ریاست جمهوری ایران در زمینه بازدید "محمود احمدی نژاد" از میدان التحریر قاهره در حاشیه حضور وی در اجلاس سران اسلامی هستند.

این رسانه نوشت دفتر ریاست جمهوری ایران اخیرا از قاهره درخواست کرده بود مقدمات بازدید احمدی نژاد از میدان التحریر قاهره در یکی از روزهای سه شنبه و یا چهارشنبه فراهم شود.

مقامات مصری هنوز پاسخی به این درخواست نداده اند و در انتظار پاسخ مثبت دستگاههای امنیتی مصر در زمینه تامین امنیت بازدید احمدی نژاد از میدان التحریر هستند.