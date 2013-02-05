  1. عناوین کل
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۵۱

امامی خبر داد:

حمل روزانه 1200 تن زباله توسط 200 دستگاه سبک و سنگین در تبریز

حمل روزانه 1200 تن زباله توسط 200 دستگاه سبک و سنگین در تبریز

تبریز– خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز گفت: روزانه در تبریز 1200 تن زباله تولید می شود که این مقدار توسط 200 دستگاه سبک و سنگین حمل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، قادر امامی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این اداره در مجموع 192 پرسنل دارد.

وی ادامه داد: در خود مجموعه شهرداری نیز یک هزار و 270 دستگاه خودرو وجود دارد که این خودروها توسط این سازمان کنترل و معاینه فنی می شوند.

امامی افزود: برای تنظیف خیابان های تبریز  200 دستگاه به کار گرفته شده که از این تعداد 100 دستگاه برای شهرداری و 100 دستگاه دیگر نیز متعلق به پیمانکاران است.

وی با اشاره به وظیفه این سازمان در مواقع بحرانی گفت: فرماندهی خاکبرداری از مناطق زلزله زده در جریان زلزله ارسباران برعهده این سازمان بود که در جریان زلزله اخیر نیز نیروهای این سازمان از همان ساعات اولیه در شهرهای زلزله زده حضور یافتند.

مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز افزود: حدود 60 دستگاه لودر وارد این مناطق شدند که این تعداد توانستند از 11 روستا آوار برداری کنند.

کد مطلب 1809156

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید