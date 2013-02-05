نخستین «نمایشگاه جامع سبک زندگی ایرانی اسلامی» برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا مژگانی ضمن بیان این خبر اظهار داشت: نخستین نمایشگاه سبک زندگی ایرانی اسلامی در بخش های «خانواده»، «سبک ازدواج»، «مسکن»، «لباس»، «نوع خوراک و آشپزی»، «الگوی مصرف و کسب و کار»، «نوع تفریحات» و «خط و زبان» و در قالب 160 غرفه برپا می‎شود.

وی به برگزاری این نمایشگاه بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری و کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه به سئوالاتی که در ارتباط با سبک زندگی مردم مطرح است، پاسخ هایی مبتنی بر سنت های دیرین ایرانی و اسلامی ارائه خواهد داد که بخشی از این سنت ها مغفول مانده‎اند.

مژگانی با اشاره به بهره گیری از توانمندی های نخبگان و اندیشمندان برای برپایی این نمایشگاه گفت: علاوه بر عرضه محصولات مرتبط با سبک زندگی ایرانی اسلامی در این نمایشگاه، نشست های ویژه‎ای با حضور اساتید برگزار خواهد شد و مخاطبان پاسخ سئوالات خود در این زمینه را از کارشناسان دریافت می‎کنند.

وی به پیش بینی 15 تا 20 نشست تخصصی در مدت ده روز نمایشگاه اشاره کرد و گفت: در جریان برنامه ریزی برای محصولات و ایده های ارائه شده در غرفه های این نمایشگاه از نظرات مراجع ذیصلاح استفاده و تلاش شده است که این نمایشگاه با کمترین نقاط ضعف برگزار شود.