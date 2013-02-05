۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۳۵

به همت فرهنگسرای خاوران؛

نخستین «نمایشگاه جامع سبک زندگی ایرانی اسلامی» برپا می شود

رئیس فرهنگسرای خاوران تهران از برگزاری نخستین نمایشگاه جامع سبک زندگی ایرانی اسلامی از 27 بهمن ماه به مدت ده روز در این فرهنگسرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا مژگانی ضمن بیان این خبر اظهار داشت: نخستین نمایشگاه سبک زندگی ایرانی اسلامی در بخش های «خانواده»، «سبک ازدواج»، «مسکن»، «لباس»، «نوع خوراک و آشپزی»، «الگوی مصرف و کسب و کار»، «نوع تفریحات» و «خط و زبان» و در قالب 160 غرفه برپا می‎شود.
 
وی به برگزاری این نمایشگاه بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری و کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه به سئوالاتی که در ارتباط با سبک زندگی مردم مطرح است، پاسخ هایی مبتنی بر سنت های دیرین ایرانی و اسلامی ارائه خواهد داد که بخشی از این سنت ها مغفول مانده‎اند.
 
مژگانی با اشاره به بهره گیری از توانمندی های نخبگان و اندیشمندان برای برپایی این نمایشگاه گفت: علاوه بر عرضه محصولات مرتبط با سبک زندگی ایرانی اسلامی در این نمایشگاه، نشست های ویژه‎ای با حضور اساتید برگزار خواهد شد و مخاطبان پاسخ سئوالات خود در این زمینه را از کارشناسان دریافت می‎کنند.
 
وی به پیش بینی 15 تا 20 نشست تخصصی در مدت ده روز نمایشگاه اشاره کرد و گفت: در جریان برنامه ریزی برای محصولات و ایده های ارائه شده در غرفه های این نمایشگاه از نظرات مراجع ذیصلاح استفاده و تلاش شده است که این نمایشگاه با کمترین نقاط ضعف برگزار شود.
