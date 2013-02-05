به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین هماهنگیها برای برگزاری هرچه شایستهتر شانزدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان روز 15 بهمن در شورای سیاستگذاری جشنواره با حضور مدیرعامل کانون و مسوولان برگزاری جشنواره صورت گرفته است.
جشنواره بین المللی قصهگویی کانون طی روزهای 29 بهمن تا 2 اسفند در تبریز برگزار میشود.
سید صادق رضایی مدیرعامل کانون جشنواره قصهگویی را یادگار گذشتگانی توصیف کرده و گفته است که در کانون برای برپایی این رویداد زحمات زیادی کشیدهاند و باید از آنان قدردانی کرد. رضایی گفته است: جشنواره قصهگویی باید آنچنان ابعاد گستردهای پیدا کند که تمامی سازمانها و نهادها، شخصیتها و بخشهای تخصصی کانون در آن مشارکت داشته باشند و به انتشار کتاب و ویژهنامههای تخصصی پیرامون آن دست بزنند.
وی طی روزهای گذشته و همچنین در جلسه شورای سیاستگذاری این جشنواره خواستار چاپ کتاب با محوریت قصهگویی توسط معاونت تولید کانون همچنین معرفی برخی از آثار منتشرشده به ویژه در حوزه رمان نوجوان امروز با همین مضمون به شرکت کنندگان در جشنواره شده است.
پیگیری تاسیس باشگاه قصهگویان ایران، گسترش دامنه برگزاری جشنواره به دیگر کشورها به ویژه کشورهای حوزه مقاومت اسلامی و تجلیل از شهید مرتضی مطهری به عنوان مروج قصهگویی از جمله مواردی است که مدیرعامل کانون در این جلسه بر آن تاکید کرده است.
محمد باقر آدوسی معاون فرنگی کانون نیز با تاکید بر اهمیت گسترش فرهنگ قصهگویی در جامعه گفت: امسال در حوزه ترویج قصهگویی عملکرد موفقی داشتهایم چرا که بیش از یک سوم شرکت کنندگان جشنواره از قصهگویان آزاد و غیر کانونی تشکیل شده است در حوزه توانمند سازی مربیان کانون نیز با موفقیت روبرو بودهایم چرا که امسال آمار مربیان شرکت کننده نسبت به دوره قبل 11 درصد افزایش داشته است.
وی همچنین یادآور شد که قصهگویان خارجی جشنواره شانزدهم از میان نزدیک به 50 نفر انتخاب شدهاند و دارای سابقه و آثار تالیفی ارزشمندی در این حوزه هستند.
آدوسی در جلسه هماهنگی، گزارشی از روند برگزاری مراحل قبلی جشنواره نیز ارایه داد و گفت: در مجموع هزار و 700 قصهگو در بخشهای مختلف جشنواره و بیش از 400 قصهگو در بخش صوتی جشنواره شرکت کردند و 130 متن بازنویسی و بازآفرینی شده نیز در اختیار دبیرخانه قرار گرفت. به گفته وی، این جشنواره 21 نفر برگزیده خواهد داشت.
محمود مروج دبیر جشنواره قصهگویی هم گزارشی از آمادگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی برای برگزاری جشنواره ارائه کرده و گفت: بیش از 117 نفر از ایران و کشورهای دیگر جهان میهمان این جشنواره در تبریز هستند و برنامههای جنبی متنوعی هم در کنار جشنواره تدارک دیده شده است که از جمله آن باید به تجلیل از برخی شهدای کانون استان آذربایجان شرقی اشاره کرد.
محسن حموله مدیر روابط عمومی و امور بینالملل کانون هم از انجام هماهنگی برای حضور 10 میهمان خارجی در جشنواره و ارسال بیش از 7صد رایانامه به متقاضیان توسط مسوول کمیته امور بینالملل این مدیریت خبر داد و گفت این افراد از بین 50 متقاضی از 30 کشور جهان انتخاب شدهاند.
شانزدهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی صبح روز 29 بهمن در تبریز آغاز میشود.
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