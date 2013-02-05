وقوع 76 فقره وقف جدید در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی با اعلام این خبر افزود: وقف چشمه جاری است که برای همیشه ماندگار است و برای حفظ آن بایستی با قوانین مربوط به وقف وموقوفات آشنا باشیم که توجه به استفتائات مقام معظم رهبری می تواند در مسائل وقف موقوفات و بقاع متبرکه راهگشا باشد.

وی افزود: موقوفات سرمایه های این استان هستند و پاسداری از آن وظیفه هر مسئول وهر فرد جامعه است وهمه ما به دور از هر حاشیه ای در جهت بهروری وحفاظت از این موقوفات باید تلاش کنیم.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه خراسان جنوبی ادامه داد: فرهنگ حفاظت از موقوفات واحیاء آن در جامعه وخصوصا در بین مسئولان امر باید نهادینه شود تا این سرمایه ومیراث ماندگار گذشتگان در جهت صحیح و نیت واقفان هزینه شود.

انقلاب اسلامی نقش مهمی در احیاء موقوفات داشته است

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فردوس گفت: انقلاب اسلامی نقش مهم و بسزایی در احیای موقوفات داشته است.

حجت الاسلام دادخدا خدایی اظهار داشت: فتوای تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر بازگشت موقوفات به وقفیت و عمل به وقف عامل مهمی در احیاء موقوفات و تثبیت اجرای آن و نیز یکی از برکات انقلاب اسلامی است.

این مسئول وقف را یک نهاد اجتماعی دانست و افزود: سنت حسنه وقف با پیروزی انقلاب اسلامی تجدید حیات دوباره یافت.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فردوس تصریح کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی حیات وقف با اتکاء به مبانی شرع دور جدیدی یافت.

وی نهضت اسلامی حضرت امام(ره) و مردم بزرگوار ایران اسلامی که با انقلاب در تمام عرصه‌ها تحول ایجاد کردند، را انقلابی دانست که در حقیقت وقف به عنوان یکی از مولفه‌های اجتماعی و فرهنگی با آن حیاتی دوباره یافت.

خدایی یادآور شد: با پیروزی انقلاب اسلامی و به برکت این انقلاب عظیم سنت حسنه وقف از حاشیه به متن کشیده شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فردوس گفت: با احیای موقوفات، اعتماد از دست رفته مردم جلب شد به گونه‌ای که سال به سال شاهد وقوع وقف‌های جدید با رویکردها و نیات مورد نیاز جامعه ازسوی خیران و واقفان نیک‌اندیش هستیم.

وی بیان داشت: در سال‌های اخیر با مدیریت دقیق موقوفات و رعایت امانت ‌داری نسبت به این سنت حسنه، وقف از حاشیه به متن جامعه آورده شده و به عنوان فرهنگ دینی، اجتماعی در جامعه رونق داده شده است.