گوشت مرغ منجمد به منظور تنظیم بازار روزانه در خراسان رضوی توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از توزیع روزانه گوشت مرغ منجمد در بازار به منظور تامین بخشی از نیاز مصرف کنندگان و تنظیم بازار خبر داد.

علی غفوری مقدم اظهار کرد: در راستای حمایت از مصرف کنندگان و برنامه ریزی برای بهره مندی اقشار مختلف مردم از این کالا مرغ منجمد با قیمت 5100 تومان متناسب با نیاز بازار در شبکه توزیع با حضور شرکتهای تعاونی، فروشگاههای زنجیره ای و بازارهای شهرداری و واحدهای صنفی منتخب که با نصب بنر مشخص می شوند در مشهد توزیع می شود و در روزهای آتی به شهرستانهای تابعه نیز توسعه می یابد.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه توزیع مرغ منجمد در بازار با هدف متعادل کردن عرضه و تقاضا و کاهش نوسان قیمت این کالا و سهولت مصرف کنندگان در تهیه این کالا انجام می شود افزود: در طول اجرای این طرح، مرغ منجمد به میزان مورد نیاز به تدریج و بر اساس نیاز بازار در شبکه توزیع منتخب عرضه خواهد شد.

غفوری مقدم بر تشدید اقدامات نظارتی و برخورد با متخلفان و سودجویان بازار مرغ تاکید کرد.



نمایشگاه مشق نور در نگارخانه میرک مشهد برگزار می شود



سرپرست دفتر توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی خراسان رضوی از برگزاری نمایشگاه مشق نور در نگارخانه میرک مشهد خبر داد.



یوسف امینی اظهار کرد: در راستای بهره گیری از ابزارهای هنری برای تبلیغ و ترویج فرهنگ و معارف قرآن کریم به همت دفتر هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی خراسان رضوی و با همکاری اداره امور هنرهای تجسمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نمایشگاه خوشنویسی مشق نور برگزار شد.



سرپرست دفتر توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی خراسان رضوی افزود: در این نمایشگاه 40 تابلوی خوشنویسی کتابت آیاتی از قرآن کریم که توسط جمعی از اساتید دارالکتابه قرآن کریم انجام پذیرفته است در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.



امینی بیان کرد: این تا 20 بهمن صبح و عصر در نگارخانه میرک برای بازدید عموم علاقمندان دایر است.



کمیته فنی در موسسه توسعه گردشگری خراسان رضوی تشکیل می شود



مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی از تشکیل کمیته فنی در این موسسه خبر داد.



محسن لشگری اظهار کرد: با توجه به جایگاه مشهد در نمودار گردشگری کشور به عنوان پایتخت معنوی ایران اسلامی، برنامه ریزی ها برای ساماندهی و افزایش ماندگاری زائران در این شهر و همچنین سایر مناطق گردشگری استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تشکیل کمیته فنی در موسسه را می توان در همین راستا ارزیابی کرد.



مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی افزود: برهمین اساس مقرر شد تا این کمیته سند برنامه اجرایی گردشگری استان را با همکاری دیگر ارگانها و نهادهای مرتبط تدوین کند.



لشگری از رفع موانع پیش روی گردشگری، ساماندهی گردشگران و ارائه تسهیلات به گردشگران به عنوان دیگر اهداف تشکیل این کمیته نام برد.



نمایشگاه عکس در شهر رشتخوار برپا می شود



شهردار رشتخوار گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نمایشگاه عکسی در این شهر برپا شده است.



محمدمهدی علیان افزود: همچنین در این ایام، مسابقه نقاشی ویژه کودکان 7 تا 12 سال رشتخواری برگزار شده است که به نفرات برتر جوایزی اهدا خواهد شد.



شهردار رشتخوار آذین بندی و چراغانی شهر و برگزاری مراسم گرامیداشت و جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران را از دیگر برنامه های شهرداری رشتخوار در این دهه عنوان کرد.



علیان بهمن ماه را ماه غرور، پیروزی، وحدت، مقاومت و استقلال ملی ایران دانست و به اهمیت راهپیمایی 22 بهمن امسال اشاره کرد.



وی با تاکید بر لزوم حضور یکپارچه و پرشور قشرهای مختلف مردم در این راهپیمایی، افزود: این حضور پررنگ تجدید میثاق ملی با آرمان های امام راحل(ره)، مقام معظم رهبری و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس خواهد بود.



شکارچی باقرقره درخواف دستگیر شد



مسئول حفاظت محیط زیست خواف از دستگیری یک نفر شکارچی غیر مجاز در اراضی تک قاسم آباد خبر داد.



عباس طاهریان اظهار کرد: این متخلف که بدون تحصیل پروانه مربوطه اقدام به شکار باقرقره سیاه سینه کرده بود توسط مأمورین یگان محیط زیست این شهرستان بدام افتاد.



مسئول حفاظت محیط زیست خواف افزود: پس از تشکیل پرونده، نامبرده به جرم شکار غیرمجاز به مقام قضایی معرفی شد.



طاهریان تصریح کرد: قانونگذار برای چنین افرادی که بدون دریافت پروانه اقدام به شکار غیرمجاز می کند براساس بند الف ماده 10 قانون شکار و صید جمهوری اسلامی ایران مجازات تعیین کرده است و می تواند از یک تا شش ماه حبس و یا پرداخت 100هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی حکم صادر کند.





محفل انس با قرآن و مسابقه فجر ولایت در تایباد برگزار شد



رئیس اداره تبلیغات اسلامی تایباد از برگزاری محفل انس با قرآن و مسابقه فجر ولایت در این شهرستان خبر داد.



حجت الاسلام حسین کریمی اظهار کرد: به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر و گرامی داشت سی وچهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به منظور گسترش فرهنگ قرآنی، محفل انس با قرآن و مسابقه قرآنی فجر ولایت به همت اداره تبلیغات اسلامی تایباد و ستاد دهه فجر شهرستان و با حضور و بهره مندی از قاریان ممتاز شهرستانی و استان و با شرکت فرماندار تایباد، رئیس اداره تبلیغات اسلامی و رئیس ستاد دهه فجر شهرستان، مسئولین ادارات و نهادها و اقشار مختلف مردم در مسجد چهارده معصوم (ع) برگزار شد.



در این مراسم نیکزاد و فیروزی از قاریان شهرستان و رمضانی و سید محمد جواد علمی از قاریان استانی با تلاوت آیات روحبخش قرآن کریم، مجلس را به عطر الهی مزین کردند.



در ادامه مسابقه شفاهی از قرآن کریم شامل آیات (اکمال دین، تبلیغ، ولایت، اولی القربی) مطرح شد که به برندگان جوایزی اهداء شد.