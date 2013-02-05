استفاده از تلفن همراه در مدارس باعث کاهش یادگیری می شود

زهرا نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلفن همراه در مدارس به دلیل اثرات زیانبار آن باعث کاهش یادگیری دانش آموزان می شود .

وی در خصوص استفاده غیراصولی از تلفن های همراه در مدارس گفت: مدرسه دومین مکانی است که باعث تربیت صحیح و ارتقای اگاهی دانش آموزان می شود لذا استفاده از تلفن های همراه در مدارس قطعا بر میزان یادگیری آنها تاثیر می گذارد .

وی گفت: استفاده از گوشی های همراه گران قیمت و وجود بلوتوث ها و پیامک ها و یا فیلمبرداری و گرفتن عکس از سایر دانش آموزان و انتشار آن در اینترنت، سوء استفاده های احتمالی دیگران از آنها، مشکلات زیادی را به وجود می آوردو تنها با یک فرهنگ سازی صحیح می توان مانع بسیاری از مشکلات شد.

نادری گفت: هرچند استفاده از تلفن همراه به عنوان یک فرصت مطرح است اما استفاده های غیراصولی و گاه غیرقانونی می تواند این وسیله سودمند را به یک تهدید تبدیل کند .

نادری تصریح کرد: ارتقای تکنولوژی در تلفن همراه و استفاده از تلفن های دوربین دار با کیفیت بالاو دارای بلوتوث در کنار تمام فوایدشان، گاه معضلات و ناهنجاری های زیادی را برای دانش آموزان و خانواده هایشان و حتی مجموعه های آموزشی فراهم می کند که اولیای دانش آموزان به این امر عنایت ویژه ای داشته باشند.