رشد ایمنی آسانسور و شناسایی سه هزار مدیر مروج استاندارد در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس مسئول صنایع برق، مکانیک و ساختمان استاندارد گلستان صبح سه شنبه در نشست مسئولان و کارشناسان استاندارد استان گفت: از آن جایی که استاندارد آسانسورهای برقی توسط شورایعالی استاندارد مشمول اجرای اجباری اعلام شده است ، حسب هماهنگی های بعمل آمده با شهرداریها، اخذ تاییدیه ایمنی وکیفیت آسانسور از این اداره کل به عنوان یکی از شروط صدور پروانه پایان کار ساختمانی در نظر گرفته شده است.



سیدعلی جعفری ایوری اظهار داشت: در این راستا این اداره کل در 9 ماهه سال جاری تعداد 268 تاییدیه ایمنی وکیفیت آسانسور برای شهرداریهای محل نصب آسانسور صادر نموده است که این آمار با مدت مشابه در سال 90 که 236 تاییده صادر شده بود، رشد بیش از 13 درصد را نشان می دهد.



وی افزود: تاییدیه های ایمنی و کیفیت آسانسور صادر شده توسط اداره کل استاندارد گلستان در صورت انجام سرویس و نگهداری مناسب، عدم تعویض وتغییر در قطعات به مدت یکسال دارای اعتبار بوده وپس از این مدت باید دوباره مورد بازرسی قرار گیرد.



مدیر کل استاندارد گلستان نیز از ابتدای سال 1391 تا کنون از 941 واحد عرضه کالا در سطح استان گلستان، توسط اداره کل استاندارد بازرسی به عمل آمده است که طی این بازرسی ها 382 قلم کالای بدون نشان استاندارد شناسایی شد.



منصور قلیچ لی اظهار داشت: در ادامه نظارت های قانونی اداره کل استاندارد گلستان بر واحدهای عرضه و فروشندگان کالاهای مشمول استاندارد اجباری و مطابق روال چند سال اخیر، بازرسان استاندارد از ابتدای سال جاری تا کنون از 941 مرکز عرضه بازدید به عمل آورده اند که از این تعداد 692 واحد توزیعی ( 74 درصد واحدهای بازدید شده )، فاقد هر گونه کالای بدون نشان استاندارد بوده، در 249 واحد توزیعی حداقل یک کالای فاقد نشان استاندارد مشاهده شده است.



مسئول آموزش، تدوین و تحقیقات استاندارد گلستان از برگزاری دوره آموزشی نقش استاندارد سازی در حمایت از تولید ملی در استان گلستان خبر داد.



حمیدرضا عالیشاهی اظهار داشت: با توجه به نقش بی شائبه استاندارد سازی در اقتصاد مقاومتی و نیز لزوم ارتقاء سطح دانش و مهارت مسئولین کنترل کیفیت، مدیران عامل و مدیران دستگاههای اجرایی برای مدیریت بهینه شرائط موجود برگزاری این دوره در برنامه این اداره کل قرار گرفته است.



به گفته عالیشاهی، این دوره آموزشی توسط استاندارد گلستان و همکاری شرکت شهرکهای استان ویژه مسئولین کنترل کیفیت، مدیران عامل واحدهای تولیدی و مدیران دستگاههای اجرایی و کارشناسان استاندارد و به مدت 8 ساعت برگزار می گردد.



کارشناس روابط عمومی اداره کل استاندارد گلستان از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با استاندارد ویژه مدیران مدارس مقاطع مختلف در استان گلستان خبر داد و گفت: این دوره آموزشی پیرو تفاهم نامه منعقده بین استاندارد گلستان و آموزش و پرورش استان طی سه سال اخیر با موضوع اشاعه و ترویج فرهنگ استاندارد پیش بینی شده است.



فرشته سلطانی اظهار داشت: این دوره آموزشی توسط کارشناسان اداره کل و در 14 شهرستان استان گلستان با هدف آشنا سازی حدود سه هزار مدیر مدرسه با مفاهیم استاندارد به عنوان مروجین استاندارد در مدارس استان برگزار می شود.



به گفته سلطانی این دوره با سرفصل هایی نظیر آشنایی با استاندارد، استاندارد در آینه آیات و احادیث، اهداف استاندارد سازی، تعریف کیفیت و معرفی سازمان ملی استاندارد ایران و وظایف و مسئولیت های آن ارائه می گردد.