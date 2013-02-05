بازدید رئیس سازمان محیط زیست از تالاب شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، تالاب شادگان به عنوان یک تالاب بین المللی شناخته شده ا ست و از تنوع زیستی غنی ای برخوردار است.

در مطالعات صورت گرفته،17 جامعه اصلی گیاهی متشکل از 110 گونه گیاهی در محدوده تالاب (شامل جزایر خور موسی) شناسایی شده اند. همچنین این تالاب به دلیل تنوع جانوری اش از نظر بین المللی بسیار معروف و با اهمیت است و تا کنون حدود 311 گونه جانوری در حاشیه این تالاب شناسائی شده است.

رئیس سازمان محیط زیست کل کشور در ابتدای این بازدید از نمایشگاه صنایع دستی و همچنین مسجد حضرت محمد را که در کنار تالاب شادگان احداث شده اند، افتتاح کرد.

محمدی‌زاده در این مراسم گفت: احداث این نمایشگاه و مسجد علاوه بر رونق گردشگری و بازدید عمومی از این تالاب، هدیه ای به مردم حاشیه نشین این تالاب نیز است.



با توجه به اهمیت بازسازی ذخایر ماهیان بومی در تالاب بین‌المللی شهرستان شادگان تعدادی ماهی به ‌منظور حفظ و ایجاد اشتغال، بهبود معیشتی ساکنان روستاها و رونق صیادی برای حاشیه نشینان این تالاب، توسط رییس سازمان محیط زیست کل کشور در نزدیکی تالاب رهاسازی شد.



پس از رها سازی ماهی ها در تالاب مسئولان سوار بر قایق های کوچک به سمت نمایشگاه صنایع دستی که بر روی خشکی در میان آبهای تالاب، محصور شده بود، حرکت کردند.



نمایشگاه صنایع دستی که به همت سازمان محیط زیست احداث شده است، شامل غرفه های های مختلف از جمله غرفه، حصیر بافی، غذاهای محلی، لباس ها و پوشش بومیان می شود.



در این نمایشگاه و در غرفه غذاهای محلی، انواع گیاهان خوراکی محلی مخصوص آن ناحیه و نان و پنیر، ماست محلی به چشم می خورد و هدف از احداث این نمایشگاه آشنا کردن بازدید کنندگان به سنت ها و آداب و رسوم و غذاهای محلی بومیان حاشیه نشین تالاب بین المللی شادگان بوده است.



محمد جواد محمدی‌زاده معاون رئیس جمهور در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس تعریف ما از تالاب، چیزی در حدود هزار تالاب در کشور داریم که فقط 100 تالاب از آنها تحت مراقبت قرا گرفته اند و این موضوع نشان دهنده این است که ما در ابتدای راه قرا داریم و و باید برای تمام این تالاب ها و دریاچه برای حفظ و محافظت از انها برنامه ریزی منسجمی داشته باشیم



وی همچنین در ادامه افزود: مهمترین چالش در مورد تالابها بحث محدودیت منابع است. خشک سالی های پیایی در این چند سال اخیر باعت آسب دیدن تالاب ها شده است ولی تلاش ها در جهت رفع خطر در حال انجام است.



محمدی زاده تصریح کرد: موضوع دیگر بحث آموزش و پرورش در این حوزه است که ما 30 میلیارد تومان را از اعتبارات سازمان را به احیای تالاب ها اختصاص داده ایم. امیدواریم این فعالیتها در جهت فرهنگ سازی و جدی گرفتن مشکلات مردم نهاد این نوع فعالیت ها تقویت شوند.



در انتهای بازدید و پس از پذیرایی مدعوین توسط غذاهای محلی تعدای پرنده از نوع خوتکا و اردک دره ای توسط رییس سازمان محیط زیست در آسمان رها شدند.