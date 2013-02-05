مسئولان ارشد کشور فورا همت خود را بر مهار تورم قرار دهند

به گزارش خبرگزاری مهر در بیانیه کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها آمده است:
با گذشت بیش از 25 ماه از اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانهها و با وجودی که مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال 91 ممنوع کرده است. رئیس جمهور محترم و تیم اقتصادی کابینه مصرانه خواستار رفع این ممنوعیت و اجرای هرچه سریعتر فاز دوم هدفمندی یارانهها هستند.
درباره این اصرار دولت و مخالفت مجلس شورای اسلامی، تذکر چند نکته ضروری است:
اختلاف نظر دولت و مجلس در این باره، بیش از هر چیز نشان دهنده حساسیت مسئولان ارشد نظام درباره رفع مشکلات اقتصادی مردم است که هر کدام، نیل به این هدف را از مسیر متفاوتی میبینند حساسیت و اهتمام جدی مسئولان دولت و مجلس به حل مشکلات مردم هر چند قابل تقدیر است اما این حساسیتها نباید به صورت کشمکش و منازعه در انتظار عمومی نمود یابد.
مسئله دیگر اینکه تصمیم در مسائل مهم و عمومی نیازمند کار دقیق کارشناسی و وفاق مسئولین میباشد و وفاق و تفاهم مسئولین بایستی مبتنی بر عقلانیت، قانونمداری و رعایت مصالح عالیه کشور باشد و پرهیز از هرگونه تعجیل و یک سو نگری در موضوعات مهم و فراگیر که آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوانی به دنبال دارد البته سعه صدر مسئولین و رعایت الزامات کار جمعی و ساز و کار تفاهم در این گونه مسائل اجتناب ناپذیر است.
همانگونه که آمارهای رسمی نشان میدهند با اجرای قانون هدفمندی یارانهها از زمستان 1389 ضریب جینی و شاخصهای برابری درآمد بهبود قابل ملاحظهای یافته است مشاهدات و یافتههای میدانی نیز حاکی از بهبود معیشت دهکهای پایین و اقشار روستایی و مستضعف پس از توزیع نقدی یارانهها است که بایستی از همت و تلاش دولت در این زمینه قدر دانی نمود. اما نباید فراموش کرد که به دلیل افزایش کم سابقه قیمتها طی بهار 90 تا امروز آثار مثبت توزیع یارانههای نقدی و اصلاح قیمتهای انرژی به دو دلیل در حال محو شدن است:
اول آنکه تورم به تدریج منافع ناشی از هدفمندی یارانهها را حتی برای دهکهای پایین، کم خاصیت کرده است و دوم اینکه افزایش نرخ ارز باعث شده مجددا قیمتهای داخلی سوخت با نرخ فوب خلیج فارس تفاوت قابل توجهی پیدا کند و در نتیجه پدیده قاچاق سوخت به خارج مجددا رونق بگیرد.
واقعیتهای موجود نشان میدهد در حال حاضر برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها به سه دلیل باید با دقت لازم و تفاهم ملی صورت گیرد.
اول تشدید تورم در ماههای اخیر فشار معیشتی شدیدی بر اقشار ضعیف وارد کرده است و لازم است مسئولان ارشد کشور فورا همه همت خود را بر مهار تورم و تثبیت وضعیت اقتصادی قرار دهند به ویژه آنکه به یاد آوریم مقایسه شاخص قیمت تولید کننده و مصرف کننده نشان میدهد اگر دولت و مجلس برای مهار تورم تدابیر فوری اتخاذ نکنند موج بعدی تورم در راه است به این دلیل در اجرای هر گونه سیاست اقتصادی اولویت باید مهار تورم باشد.
حکمت توصیههای چند ساله مقام معظم رهبری به مسئولین خصوصا دولت مبتنی بر سامان دادن به اوضاع اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی واقعیت خود را نشان میدهد.
دوم تحریمهای اعمال شده از سوی استکبار جهانی در ماههای اخیر مشکلاتی برای تجارت خارجی و تبادل وجوه حاصل از آن ایجاد کرده است هر چند به گفته اکثر کار آفرینان و فعالان اقتصادی موانع تولید و سرمایه گذاری در داخل کشور از تحریمهای خارجی موثر تر عمل میکند اما با این وجود باید پذیرفت در این شرایط ایجاد هرگونه شوک جدید در اقتصاد ملی به مصلحت نیست.
سوم اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها حجم نقدینگی کشور را به حد بیسابقه رشد داده است به همین دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بدون توجه به آثار حجم نقدینگی میتواند رشد نقدینگی را تشدید و آثار خطرناک آن (حمله نقدینگی سرگردان به بازارهای ارز، مسکن، خودرو و ...) را مضاعف کند که مستلزم تدابیر ویژهای است.
کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از مسئولان ارشد دولت و مجلس میخواهد ضمن ملاحظه صحیح جهات برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در کوتاه مدت، پیشنهادی زیرا را به کار گیرند تا هم فشار معیشتی بر ملت نجیب ایران کاهش یابد هم تحریمهای ظالمانه دشمن علیه تولید ملی کم اثر تر گردد و هم زمینه برای اجرای موثرتر این قانون فراهم شود و این مهم نیمه کاره رها نگردد.
1- مهار تورم و ثبات بخشی به بازارهای کشور به ویژه بازار ارز، اولویت اول دولت محترم باشد و از هر تصمیم تورم زا و بیثبات کننده بازار قویا خودداری کنند.
2- برای ترمیم قدرت خرید دهکهای پایین، سید کالایی تامین و میان آنها توزیع شود. با توجه به اهمیت وجود ساز و کار موثر و دقیق برای تحقق اهداف هدفمندی یارانهها، ضروری است دولت محترم بانک اطلاعات درآمد و هزینه ایرانیان را هر چه سریعتر تشکیل دهد تا دهک بندی درآمدی دقیق خانوادهها و اجرای هدفمندی واقعی در فاز دوم، ممکن و عملیاتی شود. البته جای تعجب است که چه طور این مهم تاکنون انجام نشده است.
3-بخشهای مختلف حاکمیت و به ویژه دولت محترم، در قبال تحریمهای دشمن علیه فعالان اقتصادی ایران، سیاست تسهیل کسب و کار را اجرا کنند و ضمن دوری از هر تصمیمی که سودآوری تولید و سرمایه گذاری در کشور را به خطر میاندازد، همه همت خود را برای بهبود محیط کسب و کار ایران به کار گیرند.
4-در شرایطی که دشمنان و بدخواهان ملت ایران تمام تلاش خود را برای ایجاد محدودیتهای ارزی برای کشورمان به کار گرفتهاند، از دولت محترم انتظار میرود اولا در واردات کالاها و سیاستگذاریهای تجاری و ارزی درایت و دوراندیشی بیشتر به خرج دهد و ضمن برخورد صادقانه با تجار، تخصیص ارز مبادلهای برای واردات کالاهای غیرضروری را ممنوع و برای سفرهای تفریحی به خارج را تا عادی شدن شرایط ارزی کشور، ممانعت موثر وضع کند.
5- حاکم کردن فضای تعامل و گفتگوی سازنده و همکاری صادقانه و کارشناسی بین دولت و مجلس و پرهیز از آمار و ارقام غیرواقعی و غیرشفاف و بیتوجهی به خناسانی که به دنبال بر هم زدن رابطه صمیمی دولت و مجلس هستند.
6- توجه و توضیح مستمر به افکار عمومی و التیام بخشی به محیط کسب و کار و بازار خصوصا توسط دولتمردان و پرهیز از انعکاس گمانه زنیها و یا برداشتهای فردی که موجب تحریک بازار میشود توسط رسانهها خصوصا رسانه ملی
7- توسعه نظارت موثر و کارآمد و مستمر و فراگیر با استفاده از ظرفیتهای مختلف خصوصا اصناف و بازاریان و رسانه ملی
8-هنوز خیلیها باور ندارند که دشمن به دنبال تحمیل جنگ نرم و جنگ اقتصادی علیه ملت بزرگ ایران است و این رسالتی بزرگ بر دوش همه روشنفکران و نخبگان و رسانهها است تا ابعاد این خیانت بزرگ دشمنان را تبیین نموده و ضرورت وحدت و مقاومت و پایداری ملت ایران را تبیین کنند تا مثل همیشه شاهد در هم ریختن توطئههای دشمنان ملت ایران و شاهد حرکت روبه جلو و پیشرفت کشورمان باشیم.
انشاءلله
کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی
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