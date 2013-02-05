لزوم حذف نقش قصابان در روند تهیه گوشت/ساختارهای تهیه و توزیع گوشت اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش در اثر عرضه گوشت الاغ در برخی رستوران های کرمان و به دنبال تعطیل شدن مراکز متخلف این سوال در اذهان مردم تداعی شد که نظارت ها برای عرضه گوشت در رستوران ها و فست فود ها چگونه است که باعث بروز چنین مواردی شده است.

در روز های نخستین پخش این خبر شاهد سکوت مسئولان در این زمینه بودیم اما با پی گیری رسانه ها و خواست مردم در خصوص روشن شدن این قضیه، کم کم مهر سکوت از لبان مسئولین برداشته شد.البته هوشیاری و تلاش مسئولین در این خصوص و دستگیری متخلفان و برخورد با آنها نیز قابل تقدیر است.

لزوم نظارت جدی دستگاه های متولی

یدالله سپهری بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به دستگیری چهار نفر در این خصوص از پلمب شدن مراکز متخلف خبر داد و گفت: اگر نظارت لازم از سوی دستگاه های متولی و نظارتی از جمله دامپزشکی صورت بگیرد، دیگر شاهد این تخلفات نخواهیم بود .

رضا شمسی، رئیس مرکز بهداشت کرمان نیز در این خصوص از تشکیل اکیپی با حضور مراکز بهداشت، فرمانداری کرمان و دامپزشکی خبر داد و افزود: تمام توان خود را برای برخورد با چنین مواردی به کار گرفته و از بروز مجدد آن به طور قطع جلوگیری خواهیم کرد.

وی از تشدید نظارت ها بر تهیه و عرضه گوشت در کرمان خبر داد و گفت: مردم گوشت های بسته بندی شده و مهمور به مهر وزارت بهداشت را تهیه و استفاده کنند.

شمسی گفت: هم اکنون متخلفان دستگیر شده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

دخالت قصابان در روند تهیه و توزیع گوشت اساسی ترین مشکل

اما مدیر کل دامپزشکی کرمان در این خصوص با اشاره به ایرادات ساختاری در مسیر تهیه و توزیع گوشت گفت: اولین مشکل در این مسیر دخالت چوبداران و قصابان در روند تهیه گوشت است.

بیژن دهقانی افزود: این روند باید به گونه ایی اصلاح شود که در کشتارگاه افراد مشخصی با دانش و صلاحیت لازم اقدام به کشتار دام نمایند و قصاب فقط باید اقدام به فروش گوشت نماید.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان با اشاره به اینکه باید گوشت فقط از طریق ماشین های مخصوص حمل فرآوردهای خام دامی به مراکز عرضه حمل شود، بیان داشت: الزامی است که هر کشتارگاه خودرو های حمل گوشت بهداشتی مجهز به تجهیزات سرمایشی مناسب داشته باشد.

خلاء فرهنگی در خصوص مصرف گوشت قرمز به صورت بسته بندی

وی عدم وجود فرهنگ مصرف گوشت قرمز به صورت بسته بندی را یکی از مشکلات جامعه دانست و عنوان کرد: گوشت بسته بندی به دلیل مشخص بودن کامل مراحل تولید قابلیت پیگیری مشکلات احتمالی و برخورد با خاطیان را در سریعترین زمان ممکن دارد.

دهقانی ادامه داد: رستورانها و مراکز عرضه فست فود باید به سمت خرید گوشت قرمز چرخ کرده و غیرچرخ کرده به صورت بسته بندی حرکت نمایند.

وی حضور برخی معدود افراد فاقد صلاحیت لازم در اصناف تامین و توزیع کننده گوشت را یکی از بزرگترین مخاطرات دانست و اظهار داشت: اینگونه افراد ضمن لطمه زدن به اعتبار صنف مربوطه موجب ایجاد مشکلات عدیده برای بهداشت جامعه و ارگانهای ناظر می شوند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان افزود: اصناف باید فقط اجازه فعالیت به افراد معتبر و صلاحیت دار را بدهند و در طی فعالیت این افراد با استعلام از مراکز نظارتی و بهداشتی مانند دامپزشکی و مرکز بهداشت نسبت به تمدید پروانه های سالیانه این افراد اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه خرید و مصرف گوشت قرمز به صورت بسته بندی باید با اصلاح ساختارهای بهداشتی و فرهنگی به مرور اجرایی شود، بیان داشت: مردم عزیز و به خصوص صاحبان رستوران ها و اغذیه فروشی ها باید گوشت مورد نیاز را از مراکز معتبر تهیه کرده و دقت داشته باشند گوشتهای خریداری شده حتما دارای مهر و برچسب بهداشتی دامپزشکی باشند.

تهیه گوشت رستوران ها باید نظامند شود

دهقانی با یادآوری اینکه تهیه گوشت مصرفی مراکزی مانند رستورانها، چلوکبابی ها، پیتزافروشی ها و اماکن مشابه باید طی فرایندی توسط ارگانهای مسئول نظامند شود، ادامه داد: باید طی جلسات مشترک با مرکز بهداشت فرآیند مشخصی برای نظارت بر مراحل تهیه، نگهداری و مصرف گوشت این مراکز تعریف شود.

وی افزود: با توجه به ماهیت رستورانها، کبابی ها و مراکز فست فود باید نظارتهای بهداشتی به صورت انجام بازرسی های مشترک بر اینگونه مراکز تشدید شود.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان ضمن تشکر از حمایت و همراهی نیروی انتظامی از این مجموعه گفت: دامپزشکی و مرکز بهداشت برای حصول به اهداف خود و نظارت دقیق بر بهداشت جامعه نیازمند حمایت سایر دستگاهها از جمله سیستم قضایی و انتظامی است.

سنتی بودن سیستم استحصال و توزیع گوشت از مهمترین چالشهای دامپزشکی

وی با بیان اینکه ضعف شدید اعتبارات عمرانی و جاری و کمبود نیروهای فنی، تجهیزات و خودروی مورد نیاز، همچنین ضعف ساختارهای تولید در پرورش انواع دام و طیور و سنتی بودن سیستم استحصال و توزیع گوشت از مهمترین چالشهای موجود دامپزشکی است، افزود: بدون اصلاح این ساختارها نمی توان به اهداف مورد نظر در بهداشت دام و فراوردهای خام دامی رسید.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان با اشاره به اینکه با وجود همه تنگناها و مشکلات موجود مجموعه دامپزشکی استان تمام تلاش خود را در راستای اهداف و وظایف خطیر خود می کند، تصریح کرد: هرگز نمی توان ادعا کرد تمام مسائل آنطور که برنامه ریزی شده تحقق یابند اما می توان از تمام اتفاقات در راستای پیشگیری از تکرار مجدد آنها درس بگیریم.

دهقانی افزود: امیدواریم مسئولین امر نیز در راستای تحقق اهداف این اداره کل بیش از پیش یاور ما باشند و به مسائل و مشکلات دامپزشکی استان کرمان توجه ویژه داشته باشند تا شاهد تحقق اهداف مورد نظر در این حوزه باشیم.

اما مسئله ای که هم اکنون مطرح است پخش پیامک هایی حاوی اسامی برخی از رستوران ها و فست فودهای کرمان است که در بین مردم رد و بدل می شود و شاید گاهی در این میان اسامی که هیچ ربطی با این قضیه نداشته اند در پیامک های مذکور موجود باشد و افرادی بی گناه چوب خطای عده ای که مرتکب چنین عملی شده اند را بخورند.

به نظر می رسد در صورتیکه از سوی مسئولین اسامی این مراکز به طور واضح اعلام شود ضمن آگاه شدن مردم، دیگر امکان صدمه دیدن افراد بی گناه از این قضیه برطرف خواهد شد.

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گزارش: اسما محمودی