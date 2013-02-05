مخزن آب شرب شهر شال به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مخزن آب شرب در شهر شال ظهر سه شنبه با حضور احمد عجم استاندار، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استاندار، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری قزوین و رضایی فرد مدیرکل سازمان آب وفاضلاب قزوین، احد احمدی فرماندار بوئین زهرا، هاشمی شهردار شال واعضای شورای اسلامی شال به بهره برداری رسید.

استاندار قزوین در این مراسم بر تلاش مسئولین برای رفع رفع مشکلات معیشتی مردم تاکید کرد و اظهارداشت: توسعه زیر ساخت ها و خدمات رفاهی در جامعه باعث گسترش روحیه امید و نشاط در مردم جامعه شده و به خصوص جوانان با مشاهده پیشرفت و آبادانی در شهر خود احساس آرامش و رفاه در زندگی خواهند کرد.

رضایی فرد مدیرکل آب و فاضلاب استان قزوین با اشاره به بهره برداری مخزن آب شرب شال بیان کرد: این مخزن با حجم نسبتا بالای خود در ذخیره سازی آب نقش مهمی در تامین آب نیازی این منطقه خواهد داشت و نیاز منطقه در ایجاد مخازن ذخیره آب تا ٢٠ سال آینده بر طرف خواهد شد.

وی تاکید کرد: منابع ذخیره ای آب شرب شال با قابلیت ذخیره هفت میلیون و٥٠٠ متر مکعب آب آشامیدنی در سال و با توجه به مصرف متوسط هفت هزار و ٥٠٠ متر مکعب برای هر خانوار چهار نفره و وجود ٤٠٠ مشترک مصرف آب در شال این شهر نسبت دو برابری ذخیره آب به نسبت میانگین کشوری دارد.



وی در پایان گفت: ٤٥ شهر کشور در ردیف بودجه اعتباری تامین آب آشامیدنی در کشور قرار دارند که شهر شال بویین زهرا توانسته است با اختصاص این بودجه مخزن ذخیره آب شرب را در مدت کوتاهی با اعتبار بالغ بر ٢٠ میلیارد ریال به بهره برداری برساند.

