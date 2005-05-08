اعتبارات ساليانه براي رشته پايه شنا بسيار اندك است // ميانگين سني تيم ملي واترپلو زير23 سال است // فدراسيون شنا حتي يك استخر براي تمرين تيمهاي ملي ندارد

وحيد مرادي رييس فدراسيون شنا ، شيرجه و واترپلو يكي از كساني بود كه به زعم مسولان رده بالاي ورزش، انتظارات مورد نظر را برآورده نكرد. هرچند كه او با استناد به شرايطي كه دركشورعربستان پيش روي تيمهاي شنا، شيرجه و واترپلوقرارگرفت، كسب اين نتايج را چندان هم غير قابل قبول نمي داند.

رييس فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو با حضوردرخبرگزاري " مهر" به سوالات متعددي پاسخ گفت كه درذيل ازنظرمي گذرانيد:

* آقاي مرادي در ابتدا به طور كلي و قبل ازاينكه بخواهيد موشكافانه به عملكرد اين فدراسيون در بازيهاي كشورهاي اسلامي بپردازيد، وضعيت نقد و نگاه كارشناسي ورزش كشور را نسبت به عملكرد فدراسيونها چگونه ارزيابي مي كنيد؟

قبل ازهرچيزبايد بگويم ما چنانچه بخواهيم به موفقيت درسطح كلان برسيم، بايد جميع مواردي كه به موفقيت منتج مي شود را در نظر بگيريم وگرنه اسير دور باطل خواهيم شد. اين قضيه بايد در تمام سطوح جامعه از جمله سطوح فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به چشم بيايد و تنها به بخش ورزش مربوط نمي شود. دركشور ما بحث هاي كارشناسي بايد با استناد با مواردي مطرح شود كه در نهايت به رشد و پيشرفت يك رشته ورزشي منتهي شود ودراين راه، رسانه ها، مطبوعات و راديو وتلويزيون مي توانند نقش بسياري مهمي را ايفا كنند. بايد سطح سوالات شناخته شده باشد به طورمثال ازيك مدير، سوالي درخورو شان اوبايد پرسيده شود و اين در مورد در همه سطوح مصداق پيدا مي كند.

يك موردي كه من بسياربرروي آن تاكيد دارم پرهيز ازاظهارنظرهاي عوامانه و سطحي نگرانه است. زماني هست كه مردم كوچه و بازار براساس علايقي كه نسبت به تيمهاي ورزشي دارند، نظرات خود را بيان مي كنند. اما در سطح سازمان بايد اين اظهارنظرها كاملا جنبه كارشناسي داشته باشد. هرچند حضور تيمهاي ضعيف ومتوسط در يك تورنمنت از ارزش كسب مدال هاي كسب شده توسط تيمهاي حاضردررقابتها كم نمي كند. با اين حال به هنگام تحليل كارشناسي تيمي كه نتوانسته مدال كسب كند، بايد توانايي حريفان اين تيم هم مورد دقت نظر واقع شود. بايد ببينند ضعف فدراسيون شنا ضعف مديريتي است يا ضعف برنامه ريزي و يا ضعفهايي است كه به خودش مربوط نمي شود، بلكه به آن تحميل مي شود. من به روساي فدراسيونهايي كه در اين رقابتها مدال گرفتند تبريك مي گويم، اما بايد بگويم اگرما دراين بازيها مدالي كسب نكرديم، تنها به دليل شرايطي بود كه به ما تحميل شد.

* بعضي از فدراسيونها از حضور در اين رقابتها كنار كشيدند. آيا الزامي داشت تيمهايي كه نمي توانند مدال كسب كنند دراين رقابتها شركت كنند؟

وقتي قرارشد تيمهاي ورزشي ايران دربازيهاي كشورهاي اسلامي شركت كنند، دوسوال پيش روي مسوولان سازمان تربيت بدني قرارگرفت: نخست آنكه شما به تعدد ورزشكاران ايراني در اين رقابتها توجه داريد و يا كيفيت مدالها مد نظر است كه سازمان برموضوع دوم تاكيد داشت. آنها ضمن اينكه علاقمندي خود را براي حضور پرتعداد ورزشكاران در اين رقابتها اعلام كردند، با اين حال كسب مدال را شرط اول عنوان كردند. 3 ماه قبل از اينكه اين رقابتها آغازشود، جلسه اي تشكيل شد و در ارتباط با حضورتيمها در اين رقابتها با حضور روسا ومسوولان فدراسيونها بحث وتبادل نظرشد. كميته ملي المپيك ازيكسال و نيم پيش مي دانست در ماه آوريل 2005 اين مسابقات برگزارمي شود، اما هيچ عكس العمل جدي را در دستوركارقرارنداد. اولين جلسه اي كه دراين ارتباط برگزارشد، قبل از انتخابات كميته ملي المپيك وجلسه بعدي كه جدي تربود يك ماه بعد ازاين تاريخ برگزار وسياستهاي سازمان براي فدراسيونها تبيين شد.

دردهه دوم اسفندماه نامه اي از جانب آقاي كفاشيان به فدراسيونها ارسال شد كه به ضميمه آن فهرست كشورهاي شركت كننده پيوست شده بود. سياست سازمان ازهمان ابتدا بر اين محور استوار بود كه " اي فدراسيونها با توجه به فهرستي كه از كشورهاي شركت كننده پيش روي شما قرارگرفته بگوييد آيا مي توانيد مدال كسب كنيد يانه؟ " تعدادي از فدراسيونها قرص ومحكم گفتند ما مي توانيم مدال كسب كنيم، بعضي ها ترديد داشتند و بعضي هم براي پرهيز ازقرارگرفتن درمظان اتهام ازحضوردر اين رقابتها كناركشيدند و تصميم در اين مورد را برعهده سازمان گذاشتند. ما جزو فدراسيونهايي بوديم كه با توجه به فهرست كشورهاي شركت كننده عنوان كرديم مي توانيم در اين رقابتها مدال كسب كنيم. دررشته شنا تمركزخود را برروي رشته تيمي چهار درصد مترتعريف كرديم واز آقاي كفاشيان خواستيم كه با چهارشناگر دراين رقابتها شركت كنيم. حال آنكه در اصل بايد با پنج شناگر شركت مي كرديم. ضمن اينكه ما به مسوولان سازمان وعده داديم كه درهركدام ازرشته هاي شيرجه وواترپلو دست كم يك مدال كسب مي كنيم.

* يكي از اصلي ترين دلايل شما در جهت عدم كسب موفقيت، حضور تيم قزاقستان در اين رقابتها بود. حال آنكه كشور قزاقستان در زمره كشورهاي اسلامي است وازاين جهت نمي توان به حضور اين كشور دراين رقابتها اعتراض كرد.

حضوركشور قزاقستان دراين رقابتها ازجهت حضور اين تيم پس از تاريخ اعلام آمادگي مورد اعتراض ما بود. بازيهاي كشورهاي اسلامي چهارمين رويداد ورزشي بزرگ دنيا است و بنابراين ما انتظار داشتيم قوانين بين المللي دراين رقابتها بطور كامل به اجرا درآيد. ما حتي اين موضوع پيش پا افتاده را درمسابقات ليگ خود هم رعايت مي كنيم كه تيمهايي حق حضور در مسابقات را دارند كه تا تاريخ تعيين شده درخواست حضور دررقابتها را ارائه كنند وگرنه ازحضور اين تيمها ممانعت به عمل مي آيد.

وقتي متوجه شديم قزاقستان در اين رقابتها حضوردارد شوكه شديم. من وقتي وارد عربستان شدم از بچه هاي تيم شنيدم كه قزاقها در اين رقابتها حضوردارند و اتفاقا قزاقهايي دراين رقابتها شركت داشتند كه ما آنها را مي شناختيم ومي دانستيم كه مسلمان نيستند. من همواره تاكيد مي كنم كه حضور قزاقها دراين رقابتها خارج ازقوانين بين المللي بود. حتي نامه مكتوبي به آقاي كفاشيان ارائه كرديم و ايشان آن را تاييد كردند، اما پيگيري در اين خصوص را انجام ندادند و ما هم به فهرستي استناد كرديم كه سازمان در اختيارما گذاشته بود. ايشان گفتند كه مسوولان برگزاري گفته اند كه اين نخستين دوره بازيها است ونبايد زياد دراين ارتباط سختگيري كرد. ما هم مسووليت حضورمان را با توجه به شرايط موجود برعهده سازمان گذاشتيم. روي همين اصل نتوانستيم به اهدافي كه از قبل تعيين كرده بوديم برسيم و اين اتفاق فقط درمورد شنا، شيرجه و واترپلوروي داد.

* با اين وصف چنانچه تيم قزاقستان دراين رقابتها شركت نمي كرد، ورزشكاران ما به چه عناويني دست پيدا مي كردند؟

تيم واترپلوي مصردر اين بازيها به عنوان نخست دست يافت وقزاقستان دوم شد. اين دو تيم جزو دوازده تيمي بودند كه در مسابقات المپيك آتن حضورداشتند. درمورد رشته شيرجه هم بايد بگويم چنانچه نام ورزشكاران قزاقستان را از اين دورشته حذف كنيد، درشيرجه به جاي يك مدال برنزي كه قول داده بوديم صاحب دو مدال نقره مي شديم.

بگذاريد كاررا آسان كنم، تيم قزاقستان دراين رقابتها مجموعا 13 مدال طلا وتعداد زيادي نقره وبرنز فقط دررشته هاي شنا، شيرجه و واترپلو كسب كرد. مقام سومي كشورهاي اسلامي حداقل مقامي بود كه بايد به كشورما مي رسيد، اما بخاطر حضورغيرقانوني قزاقها به اين كشوررسيد. دراين رقابتها شرايطي به ما تحميل شد كه مجموعا ضررش متوجه ورزش ما در اين بازيها شد. بنظرمن آقاي كفاشيان نبايد قبول مي كرد كه اين قانون شكني انجام شود وحال كه مسوولان ما با حضور اين تيم در اين رقابتها موافقت كردند، نبايد به رشته هايي كه در اين رقابتها نتوانستند مدال آوري كنند خرده بگيرند.

* بنظر شما آيا روزي فرا مي رسد كه حضور كشوري مثل قزاقستان در رقابتها مانعي بر سرراه موفقيت ما به حساب نيايد؟

درهمه جاي دنيا سرمايه گذاري در ورزش به عنوان يك اصل مطرح است و با توسعه ارتباط مستقيم دارد. چنانچه خواهان كسب مدال دررشته هاي پايه هستيم بايد خط مشي روشني براي توسعه پايدار اين رشته ها در دستوركار سازمانهاي متولي باشد. من به پرورش گلخانه اي بعضي ازرشته هاي ورزشي اعتقاد ندارم.

ممكن است اين گونه پرورشها دركوتاه مدت نتيجه بدهد، اما دوام نخواهد داشت. چنانچه ما برنامه ريزي چهارساله در دستوركار داشته باشيم، ازقزاقستان در كورس رقابت پيش مي افتيم. زماني تيم واترپلوي قزاقستان تيم ايران را با اختلاف 20 گل شكست مي داد، اما دربازيهاي كشورهاي اسلامي با نتيجه پنج برسه از اين تيم شكست خورديم. درمسابقات واترپلوي قهرماني جوانان آسيا درماكائوهم درحالي مقابل چين شكست خورديم كه رقابت نزديكي با اين تيم داشتيم. حال آنكه درگذشته يك حريف دست وپا بسته مقابل چيني ها بوديم.

درسال 82 آقاي مهرعليزاده با در اختيار قراردادن استخرها در اختيارفدراسيون شنا، باعث جهش اين رشته شدند و 66 ركورد ملي درطول يك دوره ليگ جابجا شد و واترپلوبا حضور بازيكنان خارجي برگزارشد. جوانان ما هيچ چيز ازجوانان ديگر كشورهاي آسيايي كم كه ندارند هيچ، زياد هم دارند. ما همواره به لحاظ اعتبارات و سخت افزار با مشكل مواجه بوده ايم. اگر هياتهاي ما صاحب استخر بشوند و اعتبارات لازم تعيين شود وبه لحاظ تامين منابع مالي با مشكلي مواجه نباشيم، بدون شك به يكي ازفدراسيونهايي تبديل خواهيم شد كه مدالهاي بسياري كسب مي كنيم. در اين مورد به ارائه مثالي اكتفا مي كنم: فدراسيون واليبال 400 ميليون اعتبارساليانه دارد، حال آنكه به ما بعنوان يك رشته پايه 151 ميليون تومان اعتبارداده شده كه 85 درصد آن پرداخت شده و بقيه آن پرداخت نشده است. چنانچه بخواهيم اين اعتباررا درچهاررشته شنا، شيرجه، واترپلو وسينكرونايزتقسيم كنيم، سهم واترپلو كمتر از 40 ميليون تومان است. اما مي گويند واليبال دوم شده و واترپلو چهارم. با اين حال بعد ازبازيهاي كشورهاي اسلامي جوانگرايي انجام داديم و ميانگين سني واترپلوي كشورمان درحال حاضرزير23 سال است. من آينده درخشاني براي رشته واترپلو متصورم و خوشبختانه آقاي قدمي درسال 84 برنامه هاي ويژه اي را براي حمايت ازرشته هاي پايه در دستوركار قرارداده اند وحمايت ازاين ورزشها درراستاي برگزاري مسابقات بازيهاي آسيايي درسال 2006 است.

* آيا در مورد نداشتن امكانات سخت افزاري با مسوولان سازمان تربيت بدني بطورجدي به گفتگو پرداخته ايد؟

استخرهاي ما كه اصلي ترين محل براي پديدار شدن استعدادها است، به بخش خصوصي واگذارشده است. كشور ما كشوري اسلامي است و رشته شنا رشته اي است كه ازجانب حضرت محمد(ص) برفراگيري آن تاكيد شده وحقي است كه برگردن اوليا و مسوولين نهاده شده تا به فرزندان خود شنا بياموزند. اما مي بينيم اعتبارات ما يك دهم برخي رشته هاي ديگر است. اينها تفاوتهايي هستند كه شتاب ما را كند مي كنند. ما اولين فدراسيوني هستيم كه برنامه 5 ساله مان را به سازمان ارائه كرده ايم و اين برنامه ازجانب سازمان تربيت بدني به سايرفدراسيونها جهت الگوبرداري ارائه شده است. من سوال مي كنم چطورممكن است استخرشهيد كشوري را از فدراسيون شنا بگيرند ومديريت آن را به كسي محول كنند كه ساندويچ فروش است؟ حتي من شنيده ام كه شركت تجهيز هم نتوانسته ازاين شخص پولش را بگيرد. حال ببينيد چقدرضررشامل حال فدراسيون، سازمان، بيت المال ودر نهايت ورزش ما شده است. در اندونزي يك مجموعه ورزشي شنا در اختيارفدراسيون اين كشورقرارداده شده كه 4 استخر شنا درآن قراردارد.





* آقاي مرادي شما بعنوان كسي كه چندين سال در سطح اول مديريت ورزش كشور قرارداريد، ورود مديران سياسي به عرصه ورزش را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

حضورمردان سياسي درهرم مديريتي ورزش، هم مي تواند مثبت باشد هم منفي. درزمان آقاي غفوري فرد براي نخستين بار مديران سياسي پا به عرصه ورزش گذاشتند و داراي سمت شدند ودرمجلس نماينده هاي ما ديدگاه روشني نسبت به ورزش پيدا كردند. اما نكات منفي آن هم اين است كه مثلا يك مديرسياسي پس ازدوسال كه رياست يك فدراسيون ورزشي را برعهده مي گرفت، به هيچ صورت نمي شد ايشان را ازجايگاه خود پايين آورد واوبا اتكا به اطلاعات پايين، اظهارنظرهاي غيركارشناسانه ارائه مي كرد و كارشناسان ازپيشبرد اهداف فدراسيون بازمي ماندند. اين پروسه رفته رفته تقويت مي شود ودرحال حاضروبا گذشت زمان، توجه به حضورمتخصصان درورزش ما بيشترشده است. مديراني هم هستند كه هم سياسي هستند وهم ورزشي و اتفاقا عملكرد مثبتي هم دارند.

* در ارتباط با بند " چ " نظرتان را بيان فرماييد؟

من ازبند " چ " استقبال مي كنم وخيلي خوب است كه هريكي ازوزارتخانه ها حامي رشته ورزشي باشند وبا استناد به مفاد قانون ازمحل اين تبصره، رشته هاي ورزشي با ورود اعتبارات، حمايت شوند. در اين صورت شتاب رشد به شكل قابل توجهي افزايش پيدا خواهد كرد. با اين حال روش پيشنهادي من چيزديگري است. دربعضي ازكشورهاي دنيا، يك رييس افتخاري داريم ويك رييس فدراسيون. رييس فدراسيون، شخصي برگرفته ازهمان رشته وكاملا متخصص است وروش استفاده بهينه ازامكانات موجود را بلد است ورييس افتخاري مي تواند وزير ويا يك عنصرصاحب نفوذ باشد.

چنانچه درايران چنين الگويي را به كار ببريم وهرفدراسيون يك رييس افتخاري داشته باشد وحامي قدرتمند پيدا كند، آن رشته دغدغه اين را نخواهد داشت كه با مشكل اعتباردست به گريبان شود. به نظر من حتي درجذب حاميان مالي، مسوولان مملكتي بايد دخالت داشته باشند. بعنوان مثال درچين، دولت اين كشور شهرداريها را موظف كرده ساخت وتوسعه اماكن ورزشي را برعهده داشته باشند. هياتهاي استاني وفدراسيون هم مسوول استفاده بهينه ازاين امكانات هستند. اسپانسرها هم ازطريق دولت موظف شده اند بخشي ازدرآمد خود را در اختيار فدراسيونها قراردهند. من معتقدم با تدابيرمديريتي، مي توانيم ورزش خود را توسعه يافته ببينيم. اعتبارات ما نسبت به 4 سال پيش 40 برابرشده، اما همين ميزان را كارشناسان بسيار اندك مي دانند. چنانچه مي خواهيم قهرماني خود را با دنيا قياس كنيم، بايد ديگرموارد را هم دركفه ترازو بگذاريم. چگونه انتظارداريم ايتاليا كه 5 هزار استخرشنا دارد و اعتبارات فدراسيون آن 56 ميليون يورو درسال است كه مي شود 6 برابركل اعتبارات ورزش قهرماني در ايران، شناگران و واترپلوئيستهايي قابل قياس با كشورما داشته باشند؟ پس عدالت چه مي شود؟ ورزش، امروزبه يك صنعت پولساز در دنيا تبديل شده است.

* حضور بازيكنان و مربيان خارجي در ليگ شنا ، شيرجه و واترپلو كه دومين سال خود را پشت سر مي گذارد را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

اين اتفاق براي نخستين بار درفصل گذشته روي داد و چند باشگاه پيشقدم شدند كه البته حضوربازيكنان خارجي درشنا، بسيار محسوس تر ازواترپلوبود. درشنا آقاي" سردينو" دارنده مدال برنز المپيك آتن دررشته 100 مترپروانه به عضويت باشگاه پيام ارتباطات درآمد وهمچنين نازارنكو دارنده عنوان چهارمي المپيك آتن، سطح رقابتها را بالا برد. ليگ ما با حضورخارجي ها رونق بيشتري گرفت و 66 ركورد جابجا شد كه در طول 59 سال گذشته بي سابقه بود. من به شخصه اعتقاد دارم بازيكنان خارجي كه سطح فني بالاتري نسبت به بچه هاي ما دارند قطعا به رشد كيفي اين رشته ها درنزد ورزشكاران ما كمك مي كنند. درخصوص مربيان خارجي هم بايد بگويم قرارداد آقاي آنته ناكيچ با فدراسيون به پايان رسيد و ازآنجايي كه پتانسيل واترپلوي ما بسياربالاست به همين دليل بلافاصله پس ازبركناري اين مربي براي به خدمت گرفتن مربيان جديد دست بكارشديم. البته حقوق مربيان سطح بالاي واترپلو دردنيا بسياربالا است. ضمن اينكه با آقاي حسين نسيم كاپيتان سابق واترپلوي كشورمذاكره اي داشته ايم و ايشان تا پايان ارديبهشت ماه به سازمان تيمهاي ملي ما خواهد پيوست. البته درسطح نوجوانان و جوانان نيزطرحها وبرنامه هايي داريم و قصد داريم ازحضورمربيان خارجي بهره مند شويم. درشنا هم با يك مشاور استراليايي درارتباط هستيم و البته در نظرداريم يك مربي ترازبالا را براي اين رشته به خدمت بگيريم ودرشيرجه آقاي اوله مشغول بكار است، هرچند كه استخدام مربي توانمندتري را مد نظرداريم.

* بعنوان آخرين سوال آيا فعاليت بانوان در رشته شنا مي تواند به حضور در ميادين بين المللي منتهي شود؟

ما دررشته سينكروناير فعاليتهايي را آغازكرده ايم ودرمدت زماني اندك 800 نفر بعنوان هنرجو دراين رشته مشغول به كار شدند كه تحسين فدراسيون بين المللي را به همراه داشت. ارتباطاتي هم با كشورهاي اسلامي ازجمله كشورمصر داشته ايم. در مصر استخرهاي ويژه شناي بانوان وجود دارد وما با رايزني هايي كه با مسوولان مصري داشته ايم علاقه منديم تا مسابقات دو جانبه را شاهد باشيم.

درحوزه ورزش بانوان ظرفيتهاي بسياري وجود دارد. ما مي خواهيم واترپلوي بانوان را به صورت جدي دنبال كنيم. شنا هم كه ازسال پيش بعد ازگذشت 20 سال با رعايت استانداردهاي بين المللي برگزارشد، رضايت بخش بود ودرحين مسابقات، كلاسهاي داوري ومربيگري بانوان را برگزاركرديم. من آينده اين رشته ها را براي بانوان كشورروشن ودرخشان مي بينم.