داوران مسابقه ایران هشتمین جشنواره پویانمایی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با مشخص شدن اعضای هیات داوران مسابقه ایران، کار بررسی و قضاوت آثار این بخش (شامل 62 اثر پویانمایی و 3 فیلم بلند) از روز دوشنبه 23 بهمن آغاز می‌شود.

محمدرضا عابدی (کارگردان و انیماتور)، علیرضا کاویان‌راد (مدرس دانشگاه، کارگردان و انیماتور)، کیارش زندی (مدرس دانشگاه، کاریکاتوریست، انیماتور و سردبیر مجله)، افسانه شعبان‌نژاد (نویسنده و شاعر کودک و نوجوان) و فاطیما یثربی (انیماتور و کارگردان) اعضای هیات داوران این دوره جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران هستند.

پس از بررسی 750 فیلم ایرانی در دبیرخانه جشنواره، در نهایت 92 اثر برای رقابت در بخش‌های مختلف داخلی مسابقه ایران مشتمل بر 62 اثر ایرانی، 3 فیلم بلند، 18 فیلم دانشجویی و 9 فیلم دینی پذیرفته شدند.

هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از 13 تا 17 اسفند سال 1391 در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون برگزار می‌شود.