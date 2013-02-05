۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۳۴

به مناسبت دهه فجر/

واحد تولیدی سنگ نمای ساختمانی الماس کویر گناباد به بهره برداری رسید

گناباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل کارخانه سنگتراشی و تولید سنگ نمای ساختمانی الماس کویر گناباد گفت: با سرمایه گذاری ثابت 15 هزار میلیون ریال واحد تولیدی سنگ نمای ساختمانی الماس کویر به مناسبت دهه مبارک فجر در این شهرستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خوشدست صبح سه شنبه در مراسم بهره برداری از کارخانه سنگتراشی و تولید سنگ نمای ساختمانی گناباد اظهار کرد: این واحد تولیدی به وسعت یک هزار متر مربع زیربنا در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع ساخته شده است.

مدیر عامل کارخانه سنگتراشی و تولید سنگ نمای ساختمانی الماس کویر گناباد با بیان اینکه مدت زمان اجرای مرحله نخست این طرح، شش ماه بوده است افزود: این واحد تولیدی سالیانه می تواند 15 هزار متر مربع انواع سنگ نمای ساختمانی تولید کند.

خوشدست تصریح کرد: با راه اندازی مرحله نخست این واحد تولیدی برای 12نفر به طور مستقیم اشتغالزایی صورت گرفته و در مرحله دوم که به زودی به اجرا در می آید و به برش سنگهای گرانیتی اختصاص دارد و برای 30 نفر دیگر شغل مستقیم ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه گفت: برای راه اندازی این کارخانه 15 هزار میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت صورت گرفته که پنج هزار میلیون ریال آن از محل اعتبار صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی و 10 هزار میلیون ریال آن توسط خود سرمایه گذار تامین شده است.

در این ادامه محمد صفایی، فرماندار گناباد اظهار کرد: در صورتیکه از تحریم به عنوان یک فرصت طلایی بیشترین بهره برداری را داشته باشیم، تحریم خوب و موثر خواهد بود و این در حالی است که امروزه در عمل ثابت شده که توطئه نظام سلطه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران توهم نیست.

فرماندار گناباد افزود: ما را وابسته به نفت کردند تا پیشرفت نکنیم اما امروز با تحریم آنها به سمت تامین سرمایه هایی از منابع غیر نفتی رفته ایم.

صفایی افزود: حاکمان آمریکا اقسام ظلم ها از سلطه گری، تجاوز و تحقیر را به ملت ایران روا داشته اند، دانشمندان ایرانی را می کشند و با افتخار اعلام می کنند که ما کشته ایم.

