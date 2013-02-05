واحد تولیدی سنگ نمای ساختمانی الماس کویر گناباد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خوشدست صبح سه شنبه در مراسم بهره برداری از کارخانه سنگتراشی و تولید سنگ نمای ساختمانی گناباد اظهار کرد: این واحد تولیدی به وسعت یک هزار متر مربع زیربنا در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع ساخته شده است.

مدیر عامل کارخانه سنگتراشی و تولید سنگ نمای ساختمانی الماس کویر گناباد با بیان اینکه مدت زمان اجرای مرحله نخست این طرح، شش ماه بوده است افزود: این واحد تولیدی سالیانه می تواند 15 هزار متر مربع انواع سنگ نمای ساختمانی تولید کند.



خوشدست تصریح کرد: با راه اندازی مرحله نخست این واحد تولیدی برای 12نفر به طور مستقیم اشتغالزایی صورت گرفته و در مرحله دوم که به زودی به اجرا در می آید و به برش سنگهای گرانیتی اختصاص دارد و برای 30 نفر دیگر شغل مستقیم ایجاد خواهد شد.



وی با بیان اینکه گفت: برای راه اندازی این کارخانه 15 هزار میلیون ریال سرمایه گذاری ثابت صورت گرفته که پنج هزار میلیون ریال آن از محل اعتبار صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی و 10 هزار میلیون ریال آن توسط خود سرمایه گذار تامین شده است.



در این ادامه محمد صفایی، فرماندار گناباد اظهار کرد: در صورتیکه از تحریم به عنوان یک فرصت طلایی بیشترین بهره برداری را داشته باشیم، تحریم خوب و موثر خواهد بود و این در حالی است که امروزه در عمل ثابت شده که توطئه نظام سلطه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران توهم نیست.

فرماندار گناباد افزود: ما را وابسته به نفت کردند تا پیشرفت نکنیم اما امروز با تحریم آنها به سمت تامین سرمایه هایی از منابع غیر نفتی رفته ایم.



صفایی افزود: حاکمان آمریکا اقسام ظلم ها از سلطه گری، تجاوز و تحقیر را به ملت ایران روا داشته اند، دانشمندان ایرانی را می کشند و با افتخار اعلام می کنند که ما کشته ایم.