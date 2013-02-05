تصویب تنخواه برای دولت در صورت عدم ارائه لایحه بودجه/ تاخیر دولت در ارائه گزارش عملکرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عبدالرضا مصری در حاشیه جلسه علنی امروز در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اگر دولت لایحه بودجه چند دوازدهم را به همراه لایحه بودجه تقدیم مجلس نکند مجلس چه خواهد کرد، گفت: مجلس بر اساس قانون عمل خواهد کرد و آنچه در قانون آمده است را اجرا می کند. بر این اساس ما تنخواه برای دولت تعیین خواهیم کرد.

وی در پاسخ به اظهار نظر میرتاج الدینی مبنی بر اینکه مجلس باید خودش را با دولت در زمینه لایحه بودجه تطبق دهد، گفت: نه ما می توانیم چنین اظهاراتی را داشته باشیم که دولت خودش را با مجلس تطبیق دهد و نه دولت می تواند از مجلس بخواهد که خودش را با آنها تطبیق دهد. طرفین باید خودشان را با قانون تطبیق دهد و در قانون نیز همه موارد مربوط به لایحه بودجه به صورت شفاف و مشخص آمده است و دولت نیز باید بر اساس آن رفتار کند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بحث بودجه در روزهای اخیر اظهارنظرهای مختلفی مطرح شده است که برخی از آنها فردی است و ما به آنها احترام می گذاریم اما باید بر اساس قانون عمل کنیم، گفت: همه ما ملزم به اجرای قانون هستیم و بر اساس قانون آیین نامه که یکی از محکم ترین قوانین کشور است دولت موظف است تا نیمه آذرماه لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند و این وظیفه ای است که به صراحت در قانون قید شده است.

مصری با اشاره به ماده 186 قانون آیین نامه داخلی مجلس، گفت: در این قانون به دولت فرصتی برای تهیه بودجه داده شده است و بر اساس آن دولت 261 روز از اول فروردین ماه تا 15 آذر فرصت دارد تا لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند و پس از آن نیز نمایندگان مجلس 10 روز فرصت دارند پیشنهادات خود را به کمیسیون های تخصصی ارائه دهند و کمیسیون های تخصصی 15 روز فرصت دارند پیشنهادات را به کمیسیون تلفیق و پس از آن کمیسیون تلفیق حداقل 30 روز اجازه دارد این پیشنهادات را بررسی کند و حاصل موضوع برای بررسی وارد صحن علنی مجلس شود.

وی گفت: بر اساس ماده 213 قانون برنامه پنجم کشور نیز دولت موظف است همزمان با ارائه لایحه بودجه در 15 آذرماه گزارش عملکرد یکساله برنامه را به مجلس ارائه دهد و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.

نماینده کرمانشاه در مجلس در توضیح اینکه چرا 15 آذر در قانون به عنوان آخرین فرصت برای ارائه لایحه بودجه لحاظ شده است، گفت: این به آن دلیل است که قبل از پایان سال بودجه سال آینده از سوی مجلس تصویب شود و دولت بتوان آیین نامه های آن را برای اجرا تصویب کرده و در نتیجه در ابتدای سال جدید قانون بودجه و آیین نامه ها در اختیار دولت باشد.

مصری تاکید کرد: اگر دولت 15 آذر لایحه بودجه را ندهد برابر ماده 188 قانون دولت باید دو لایحه به مجلس ارائه کند. هم لایحه بودجه و هم لایحه چند دوازدهم که این لایحه چند دوازدهم می تواند حداکثر 2 تا 3 دوازدهم باشد.

وی تصریح کرد: برابر صراحت قانون دولت مکلف است لایحه چند دوازدهم را نیز به مجلس تسلیم کند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس همچنین به بررسی روند تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه از سال 84 تا 90 پرداخت و گفت: زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس همواره با تاخیر همراه بوده است. بطوریکه تاخیرهایی 60، 54، 48، 50 و 60 روزه و در بودجه 91 که 12 بهمن ماه سال 90 به مجلس تقدیم شد 93 روز تاخیر بوده است.

مصری افزود: خواهش بنده این است که دولت قانون را رعایت کند و دو لایحه را تقدیم مجلس کند تا برای ابتدای سال آینده مشکلی پیش نیاید.

وی ادامه داد: اگرچه مجلس می داند با توجه به تغییراتی که در وضعیت اقتصادی کشور بوجود آمده دولت برای تهیه لایحه بودجه به زمان بیشتری احتیاج داشته است اما در نهایت همه باید تابع قانون باشیم.