مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل صالحی که در میانه های فصل بعد از سالها حضور در شهرستان شیراز به زادگاهش آبادان بازگشت تا مدیرعاملی باشگاه صنعت نفت آبادان را به دست بگیرد تا تیم بحران زده این شهر را به ساحل آرامش برساند قبل از پایان فصل از سمت خود برکنار شد.

وی در این مدت کوتاه که مدیرعاملی باشگاه صنعت نفت را به عهده داشت، دو نوبت با حالت قهر به شیراز بازگشت تا اینکه امروز خبر رسید وی در تصمیمی غیرمنتظره از سمت خود برکنار شد.



جدی ترین گزینه جانشینی صالحی، مسود رضائیان مدیرعامل سابق فولاد خوزستان است که مدتی را به عنوان قائم مقام باشگاه صنعت نفت آبادان حضور داشت. وی سابقه قهرمانی فولاد در لیگ برتر باشگاه های کشور را در کارنامه دارد.



خلیل صالحی از شهریورماه سال جاری به طور رسمی مدیرعامل باشگاه صنعت نفت شد و دارای سوابق متعدد ورزشی و مدیریتی است. وی قبل از جنگ یکی از بازیکنان تیم‌های سپه و آموزشگاه‌های آبادان بوده و در باشگاه ورزشی برق شیراز نیز سابقه بازی، مربی‌گری و مدیریتی دارد.



