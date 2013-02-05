افتتاح چند طرح عمرانی، خدماتی در شهرستان بوئین زهرا

به گزارش خبرنگار مهر، چند طرح طرح های عمرانی، خدماتی ظهر سه شنبه با حضور احمد عجم استاندار قزوین، ابوالفضل طاهر خانی معاون سیاسی امنیتی، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار، صفری مدیرکل جهاد کشاورزی استان، احد احمدی فرماندار بوئین زهرا افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

افتتاح میدان تمدن با مساحت ١٢ هزار متر مربع، زیر سازی، جدول گذاری و آسفالت معابر شهر سگزآباد، افتتاح المان تات، بازیگاه کودک با مساحت ١٦٠ متر مربع، با اعتباری بالغ بر ٥٠٤ میلیون ریال از جمله طرحهایی بود که همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

بهره برداری از مسجد بین راهی امیر المومنین با مساحت ١٥٠ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ٦٥٠ میلیون ریال به منظور رفاه حال مسافرین از جمله پروژه هایی بود که در شهرستان بوئین زهرا افتتاح شد.



افتتاح مرغداری صنعتی مینا طیور با سرمایه گذاری بخش خصوصی با اعتبار ١٧ میلیادر ریال و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان نیز به بهره برداری رسید.



این واحد صنعتی مرغ و طیور دارای چهار هزار مترمربع مساحت دارای چهار سالن نگهداری با ظرفیت هر سالن ١٣ هزار مرغ است که به طور کل قابلیت پرورش ٥٠ هزار مرغ در این واحد صنعتی وجود دارد.

این واحد مرغداری پیشرفته مطابق با استاندارد های جهانی طراحی شده و دارای سیستم تهویه هوای مناسب، سیستم آبدهی، تصفیه آب، کارگاه تهیه خوراک دام با قابلیت تولید خوراک ١٥٠ هزار مرغ را دارا است.



احمد عجم استاندار قزوین در این مراسم اظهارداشت: تدبیراتی اندیشیده شده است که استان قزوین به یکی از قطب های کشاورزی کشور تبدیل شده و توانایی تولید محصولات کشاورزی در تمامی سطح استان را داشته باشد ودر این راه حمایت های جدی از بخش خصوصی انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: توسعه صنعت کشاورزی موجب افزایش اشتغال و کاهش میزان بیکاری در بین جوانان خواهد شد که این امر از انحراف جوانان در جامعه جلوگیری خواهد کرد.