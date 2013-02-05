  1. بین الملل
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۳۲

عمرو موسی شرایط مصر را دشوار توصیف کرد

عمرو موسی شرایط مصر را دشوار توصیف کرد

رئیس حزب الموتمر با دشوار خواندن شرایط مصر، خبر دیدار سران جبهه نجات ملی با وزیر دفاع مصر را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "عمرو موسی" رئیس حزب الموتمر و عضو جبهه نجات ملی (ائتلاف اصلی مخالفان مصری) اظهار داشت : کانال های ارتباطی با وزارت دفاع و ریاست جمهوری باز است و این روند طبیعی است، زیرا ما در مرحله دشواری به سر می بریم که نیازمند تداوم رابطه است.

وی با بیان این مطلب افزود: نشستی که در گزارش های آمریکایی به آن اشاره و گفته شده است اعضای جبهه نجات ملی با عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر دیدار کرده اند، صحت ندارد و چنین نشستی برگزار نشده است.

وی در عین حال اظهار داشت که به صراحت لهجه و شفافیت در خصوص هر دیداری معتقد است و اگر چنین نشستی برگزار شده بود لزومی برای تکذیب آن وجود نداشت، زیرا عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر است و نشست با وی اشتباه نیست، اما تاکنون این دیدار انجام نشده است.

کد مطلب 1809207

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