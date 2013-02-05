عمرو موسی شرایط مصر را دشوار توصیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "عمرو موسی" رئیس حزب الموتمر و عضو جبهه نجات ملی (ائتلاف اصلی مخالفان مصری) اظهار داشت : کانال های ارتباطی با وزارت دفاع و ریاست جمهوری باز است و این روند طبیعی است، زیرا ما در مرحله دشواری به سر می بریم که نیازمند تداوم رابطه است.

وی با بیان این مطلب افزود: نشستی که در گزارش های آمریکایی به آن اشاره و گفته شده است اعضای جبهه نجات ملی با عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر دیدار کرده اند، صحت ندارد و چنین نشستی برگزار نشده است.

وی در عین حال اظهار داشت که به صراحت لهجه و شفافیت در خصوص هر دیداری معتقد است و اگر چنین نشستی برگزار شده بود لزومی برای تکذیب آن وجود نداشت، زیرا عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر است و نشست با وی اشتباه نیست، اما تاکنون این دیدار انجام نشده است.