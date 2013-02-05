سازماندهی تیم 97 نفره امدادگران در جاده های مواصلاتی فیروزکوه

محمد علی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اهمیت به آموزش، برای آحاد جامعه در بحث امداد و کمکهای اولیه وظیفه ذاتی جمعیت هلال احمر است و در این راستا آزمون تربیت مربی هلال احمر استان تهران با حضور 40 نفر از امدادگران استان تهران در فیروزکوه برگزار شد.

وی عنوان داشت: در شهرستان فیروزکوه نیاز مبرم به مربیانی داریم که بتوانند آموزشهای لازم را به امدادگران و نجات گران بدهند، هرچه اخذ دوره های آموزشی در جامعه بیشتر باشد و بتوانیم هر یک از خانواده ها را در این سبد آموزشی لحاظ کنیم، حتماً در حوادث شاهد کاهش خسارات و آسیبهای جانبی کمتری خواهیم بود.

ضرورت تمهیدات لازم قبل از بروز حوادث

این مسئول ادامه داد: ضرورت تمهیدات لازم قبل از حوادث از فاکتورهای مورد نیاز بوده است، لذا دایره آموزش دیدگان در جامعه برای خود امدادی باید لحاظ شود و به همین دلیل به خاطر اینکه بتوانیم دایره آموزشمان را نقاط دور و گروههای هدف، دانشجویی، دانش آموزی، طلاب، کارمندان، کارگران و روستاییان داشته باشیم، نیاز به مربیان بیشتر را احساس می کنیم.

وی افزود: برگزاری دوره های تربیت مربی را در اولویت این جمعیت قرار دادیم که خوشبختانه توانستیم میزبانی برگزاری آزمون تربیت مربی استان در فیروزکوه را داشته باشیم که در این دوره 40 نفر از نجات گران که دارای صلاحیت در آزمون بودند، شناسایی و جهت شرکت در آزمون دوره های تربیت مربی دعوت شد و بعد از قبولی در آزمون به عنوان مربی کمکهای اولیه از آنها استفاده خوایم کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر فیروزکوه از برنامه های امدادی این مرکز به سازماندهی تیم 33 نفره خواهران و دو تیم 32 نفره برادران که دوره های لازم را دیدند و با تجهیزات کامل و خودروهای امدادی در جاده های مواصلاتی و پایگاههای امدادی خدمت رسانی به مردم را در فصل زمستان بر عهده دارند.