سئول هم خواستار اجتناب پيونگ يانگ از آزمايش اتمي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي فوربز،"بان كي مون"وزير امور خارجه كره جنوبي در كنفرانسي خبري در نشست وزراي خارجه اروپا و آسيا در كيوتو اعلام كرد:"ما اميدواريم كه كره شمالي اقدامي در انجام آزمايش اتمي نكند".

بان گفت:"ما در روندي قرار داريم كه به دقت وضعيت را از نزديك با كشورهائي مانند آمريكا، ژاپن، چين و روسيه تحليل و بررسي مي كنيم".

وزير خارجه كره جنوبي اعلام كرد:"عليرغم وقفه اي كه در گفتگوهاي شش جانبه براي حل بحران مربوط به برنامه هاي هسته اي كره شمالي ايجاد شده است جائي براي گفتگوها وجود دارد.

وي گفت:"من موضع دولت خود را اعلام كرده و با ژاپن و ديگر كشورهاي شركت كننده در گفتگوهاي شش جانبه كه علاقمند هستند كره شمالي تصميمي استراتژيك اتخاذ كرده و توسعه برنامه هاي هسته اي خود را كناربگذارد پيرامون اين موضع مشورت كرده ام".