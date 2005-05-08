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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۲۰:۳۰

سئول هم خواستار اجتناب پيونگ يانگ از آزمايش اتمي شد

در پي انتشار اخباري مبني بر قصد كره شمالي براي انجام آزمايشات اتمي ،كره جنوبي با اعلام اينكه گزارشهاي مربوط به آزمايش زير زميني همسايه شمالي خود را به دقت مورد بررسي قرار مي دهد از اين كشور خواست تا از انجام اين اقدام خود داري كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي فوربز،"بان كي مون"وزير امور خارجه كره جنوبي در كنفرانسي خبري در نشست وزراي خارجه اروپا و آسيا  در كيوتو اعلام كرد:"ما اميدواريم كه كره شمالي اقدامي در انجام آزمايش اتمي نكند".

بان گفت:"ما در روندي قرار داريم كه به دقت وضعيت را از نزديك با كشورهائي مانند آمريكا، ژاپن، چين و روسيه تحليل و بررسي مي كنيم".

وزير خارجه كره جنوبي اعلام كرد:"عليرغم وقفه اي كه در گفتگوهاي شش جانبه براي حل بحران مربوط به برنامه هاي هسته اي كره شمالي ايجاد شده است جائي براي گفتگوها وجود دارد. 

وي گفت:"من موضع دولت خود را اعلام كرده و با ژاپن و ديگر كشورهاي شركت كننده در گفتگوهاي شش جانبه كه علاقمند هستند كره شمالي تصميمي استراتژيك اتخاذ كرده و توسعه برنامه هاي هسته اي خود را كناربگذارد پيرامون اين موضع مشورت كرده ام".  

يك هفته پيش روزنامه چوسان ايلبو چاپ كره جنوبي به نقل ازمنابع دولتي گزارش داد كه ماهواره هاي جاسوسي آمريكا تصاويري ازنقل و انتقالات فراوان كاميونها و تجهيزات سنگين در منطقه كيلجو و همچنين انتقال جرثقيلها و ديگر تجهيزات سنگين به داخل اين منطقه در كره شمالي  تهيه كرده اند كه نشانگر تدارك احتمالي انجام يك آزمايش هسته اي زير زميني است .


 اين روزنامه اعلام كرد: مقامات آمريكايي معتقدند اين تصاوير و اطلاعات به تداكارت مربوط به انجام احتمالي يك آزمايش هسته اي زير زميني مربوط مي شود.

انتشار اين گزارش باعث جنجال و واكنش تند از سوي آمريكا شد و كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا پس از انجام مذاكراتي با ميشل بارنيه همتاي فرانسوي خود هشدار داد كه آمريكا از قدرت كوبنده و مخربي در منطقه آسيا و اقيانوس آرام برخوردار است .

وي تصريح كرد : " من فكر مي كنم كه هيچ شكي در خصوص قابليت و توانايي تخريب و كوبندگي ايالات متحده آمريكا وجود ندارد و بنابراين آمريكا به راحتي مي تواند جلوي اقدامات كره شمالي را بگيرد."

 

کد مطلب 180921

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