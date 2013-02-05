توزیع 147 تن برنج در علی آبادکتول

جعفر کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توزیع این برنج در دو شهرستان علی آبادکتول و گرگان ادامه دارد.
وی با اشاره به توزیع 147 تن برنج در شهرستان اظهار داشت: قرار است 43 تن دیگر نیز توزیع شود.
کرامتی عنوان کرد: روزانه 10 تن برنج در این شهر توزیع می شود و توزیع برنج بزودی در شهرفاضل آباد نیز آغاز می شود.
وی با بیان اینکه توزیع برنج اکنون در یک مرکز در حال انجام است، اظهار داشت: قرار است در آینده تعداد مراکز توزیع افزایش یابد.
کرامتی سرانه توزیع برنج به هر نفر را 10 کیلوگرم اعلام کرد.
به گزارش مهر، درحال حاضر توزیع برنج در تعاونی روستایی شهرستان علی آبادکتول در حال انجام است و کمبود مراکز عرضه سبب ایجاد صف طولانی برای دریافت برنج شده است.
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