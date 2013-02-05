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۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۲۸

در چهارمین روز جشنواره/

فیلم فرزند چهارم صحنه ای از جنگ و خشونت را به تصویر می کشد

فیلم فرزند چهارم صحنه ای از جنگ و خشونت را به تصویر می کشد

مشهد - خبرگزاری مهر: فیلم فرزند چهارم در چهارمین روز از جشنواره فجر صحنه‌ ای از جنگ و خشونت علیه کودکان و زنان را به تصویر می کشد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم فرزند چهارم اثر وحید موسائیان در چهارمین روز از جشنواره فجر صحنه هایی از جنگ و خشونت را علیه کودکان و زنان را به تصویر می کشد.

فیلم فرزند چهارم ماجرای حضور یک بازیگر زن ایرانی در مناطق آشوب زده کشور سومالی را به تصویر می کشد.

بر پایه این خبر، فیلم "آفتاب، مهتاب، زمین" به کارگردانی علی قوی تن و "عملیات مهدکودک" نیز به کارگردانی فرزاد اژدری در چهارمین روز جشنواره فجر مشهد به نمایش در می آید.

گفتنی است، فیلم "آفتاب، مهتاب، زمین" یک ملودرام اجتماعی درباره دختر دانشجویی است که بخشی از خاطرات کودکی خود را مرور می‌کند.
 

کد مطلب 1809219

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