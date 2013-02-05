پذیرش 125 هزار داوطلب در آزمون ارشد 92/ رشد داوطلبان زن کنکور ارشد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم خدایی صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز آزمون کارشناسی ارشد سال 92گفت: این آزمون با 986 هزار داوطلب در 6 نوبت از صبح فردا چهارشنبه 18 بهمن ماه در 44 حوزه امتحانی به همراه هجدهمین المپیاد علمی دانشجویی آغاز می شود.

وی با بیان اینکه میزان داوطلبان زن با 51 درصد در این کنکور بیش از داوطلبان مرد با 49 درصد است، به زمان اعلام نتایج اشاره کرد و افزود: نتایج اولیه به همراه فرم انتخاب رشته در نیمه دوم اردیبهشت ماه یعنی طی روزهای 15 تا 19 اردیبهشت ماه سال آینده و نتایج نهایی در شهریورماه اعلام خواهد شد.

به گفته رئیس سازمان سنجش، در آزمون کارشناسی ارشد سال 92، 125 هزار داوطلب پذیرفته خواهند شد اما از آنجا که دانشگاهها تا پایان اسفند ماه برای اعلام ظرفیتها فرصت دارند، ظرفیت نهایی پذیرش همزمان با اعلام نتایج اولیه اعلام می شود.

رئیس سازمان سنجش در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص احتمال تجمیع آزمونهای کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سازمان سنجش، گفت: طی چند سال آینده در صورتیکه میزان داوطلبان کارشناسی ارشد کاهش یابد، از نظر اقتصادی و سنجش به صرفه نخواهد بود که آزمونهای جداگانه ای برگزار شود. اما این موضوع فعلاً در سیاستهای سازمان سنجش قرار ندارد.