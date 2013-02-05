به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، مسابقات شنای قهرمانی نوجوانان کشور در بخش پسران در دو رده سنی 12-11 سال و 14-13 سال و در 20 ماده با هدف توسعه کمی و کیفی شنای کشور همزمان با دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد.

در این رقابتها که طی روزهای 18 تا21 بهمن‌ماه در استخر انقلاب شیراز و به میزبانی هیات شنای این استان برگزار می‌شود 29 تیم کرمانشاه، خراسان شمالی، زنجان، هرمزگان، کردستان، البرز، کرمان، کیش، یزد، اصفهان، فارس، چهارمحال بختیاری، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، تهران، گلستان، توابع تهران، قزوین، قم، گیلان، بوشهر، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد، مازندران، خوزستان و سمنان برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده‌اند.

این مسابقات در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار می‌شود. شناگران در رقابت‌های صبح برای حضور در فینال مواد مختلف مسابقه می‌دهند و نفرات برتر هر ماده در مسابقات عصر همان روز برای تصاحب عناوین اول تا هشتم در فینال با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

در روز نخست این ر قابت‌ها شناگران در مواد 200 متر آزاد ( 11-12 سال)، 200 متر آزاد ( 13-14 سال)، 100 متر پروانه ( زیر 11 – 12 سال) ،100 متر پروانه ( 13-14 سال)، 200 متر قورباغه ( 11-12 سال) ،200 متر قورباغه ( 13-14 سال)، 4 در100متر آزاد تیمی ( 11-12 سال)، 4 در100 متر آزاد تیمی (13-14 سال) و 800 متر آزاد ( 13-14 سال) با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.