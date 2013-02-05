بیمه تکمیلی رانندگان تاکسی از 22 بهمن/ 7 میلیارد بودجه کمک هزینه تاکسیرانی

به گزارش خبرنگار مهر، میثم مظفر در پانصد و بیست و هفتمین جلسه شورای شهر تهران که سه شنبه هفدهم بهمن ماه در تالار شورا برگزار شد گفت: بودجه ساماندهی امسال تاکسیرانی 7 میلیارد تومان بوده و ما اسناد هزینه ای آن را داریم اما هنوز برخی آمار و اسناد به دوستان ارائه نشده اما وجود دارد.

وی گفت: بخشنامه ای در جلسه ارائه شده بود که مصوبه رسمی و ابلاغ رسمی دولت بود و نشان می داد که رانندگان بالای 50 سال نمی توانند بیمه تامین اجتماعی شوند و بنابراین خواسته شورا در دست ما نیست. ما به ازای آن امسال از 22 بهمن رانندگان را بیمه تکمیلی خواهیم کرد.

مظفر با بیان اینکه قسط اول بیمه را امسال و قسط بعدی آن را در سال 92 پیش بینی کردیم گفت: اعضای خانواده تاکسیرانان حدود 400 هزار نفر هستند که تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند و تخفیفی حدود 70 درصد نیز برای آن اعمال شد همچنین برای تمام رانندگان بیمه عمر و حوادث نیز در نظر گرفته شده است.

وی در جریان بررسی بودجه هزینه ای جاری این سازمان در سال 92 اظهار کرد : با توجه به کف حقوق و دستمزد کارکنان این سازمان ، بودجه جاری مورد نیاز برای این سازمان 13 میلیارد تومان است.

در ادامه جلسه خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر نیز گفت: شما در اولین سال فعالیت خود هستید بنابراین عزم جدی خود را در حل مشکلات رانندگان اثبات کنید و بعد رقم بودجه را بالا ببرید. رانندگان انتظار دارند که شما سازمان عریض و طویل خود را کوچک تر کنید تا بهتر بتوانید به مشکلات آنها برسید. در همین سنوات اخیر مدیران قبلی قولهایی دادند تا ارقام را بالا ببرند ولی قدمی برنداشتند ما نمی گوییم که شما برای کارکرد هزینه هایتان سند ندارید بلکه می گوییم این بودجه ها سر جای خود خرج نشده است.

مهدی چمران نیز بیمه شهر را به عنوان بیمه مورد نظر برای رانندگان بالای 50 سال پیشنهاد داد.

در ادامه این بحث رسول خادم رئیس کمیسیون اقتصادی و بودجه شورا نیز گفت: وقتی عملکرد مثبت باشد در تخصیص اعتبارات و بودجه، کمک بیشتری خواهد شد کمک مالی به بیمه رانندگان را در تبصره 38 خواهیم دید. در این تبصره درآمد مازاد برای پروژه ها یا مواردی خاص هزینه می شود که بیمه رانندگان تاکسی را نیز در این تبصره خواهیم گنجاند.

علیرضا دبیر نیز با اشاره به جوان بودن مظفر اظهار کرد: باید به ایشان اعتماد کرد البته با نظارت کمیسیون عمران. از سوی دیگر بحث بیمه رانندگان بسیار جدی است و تا به حال کسی را ندیده ایم که با کار روی تاکسی خانه دار شود.

معصومه ابتکار هم گفت: بودجه خاصی برای تعویض کاتالیستها در نظر گرفته شده بود اما هنوز هیچ گزارشی درباره آن دریافت نکرده ایم.