آمبولانس تله مدیسین افتتاح شد

مهندس مهشید کوچک سرایی از مجریان این طرح در حاشیه کنفرانس تله مدیسین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این آمبولانس یک خودروی فولکس کرافتر است، افزود: این خودرو از سوی نیروی دریایی عرضه شده است که ما آنرا مجهز به لایه های مخابراتی کرده ایم.

وی با اشاره به جزئیات عملکرد این آمبولانس اظهار داشت: این آمبولانس قادر است با تجهیزاتی که در آن به کار برده شده فعالیتهای اورژانسی و تله مدیسین را ارائه دهد. این خودرو می تواند همراه با بیمارستان صحرایی حرکت کند.

وی با بیان اینکه این امبولانس مجهز به دو مانیتور است، یاد آور شد: علاوه بر این، این آمبولانس مجهز به ژنراتور، خط فیوز برق، کابل شبکه و محل استراحت بیماران است.

کوچک سرایی تفاوت این آمبولانس را با آمبولانس های مامور در بسترهای مخابراتی آن دانست و اضافه کرد: این آمبولانس علاوه بر اینکه قادر است داده ها را از طریق اینترنت و کودک منتقل کند در صورت فراهم شدن تجهیزات لازم قادر به ارتباطات ماهواره ای نیز هست.