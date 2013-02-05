راه اندازی رشته فناوری اطلاعات پزشکی در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا رهایی در کنفرانس تله مدیسین با اشاره به اهمیت پزشکی از راه دور و تله مدیسین در بهبود سلامت جامعه، افزود: در این راستا تاسیس دانشکده مهندسی پزشکی در دستور کار قرار گرفت که با تاسیس این دانشکده پیوند مناسبی میان پزشکی و مهندسی ایجاد شد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به نفوذ فناوری اطلاعات در حوزه‌های پزشکی، اظهار داشت: با گسترش فناوری اطلاعات نیاز بود تا از این فناوری در حوزه پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

وی از مصوبات اخیر این دانشگاه در این زمینه خبر داد و یادآور شد: بر اساس مصوبات دو روز گذشته در این دانشگاه رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی خواهد شد.

رهایی با بیان اینکه از سال آینده دانشجو پذیرفته خواهد شد، ادامه داد: علاوه بر این از فناوری اطلاعات در حوزه های نساجی، عمران و سایر حوزه های علمی مورد استفاده قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به دستاوردهای محققان این دانشگاه در زمینه تله مدیسین، خاطرنشان کرد: پژوهشگران این دانشگاه موفق به طراحی و ساخت روباتهایی در حوزه پزشکی شدند که این روبات‌ پس از تست و آزمایش در مراکز درمانی و بهداشتی به مرحله بهره برداری رسیده است.

وی با تاکید بر ضرورت بومی سازی تجهیزات مورد نیاز با توجه به تحریم‌هایی که علیه کشور اعمال شده است، اظهار داشت: در این راستا لازم است تا سرمایه گذاریهایی برای بومی سازی تجهیزات مورد نظر صورت گیرد.

رهایی همچنین از فعالیتهای مشترک میان این دانشگاه و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد و گفت: با امضای تفاهم نامه همکاری، همکاریهای مشترکی در زمینه ساخت تجهیزات در دستور کار دو دانشگاه قرار گرفته است.