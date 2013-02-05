به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، آیا آگاتا کریستی در مرکز رمزشکنی فوق سری دولت در بلتچی پارک یک جاسوس داشت؟ چه چیزی باعث شد ام آی فایو به یکی از مشهورترین نویسندگان جنایی بریتانیایی مشکوک شود؟
چنانکه امروز مشخص شده، جواب این سئوالها به یکی از شخصیتهای کریستی بازمیگردد که در رمانی که او در زمان جنگ با عنوان «ان یا ام» نوشت، حضور داشت. اسم این شخصیت سرگرد بلتچی بود که در این رمان به عنوان دوست دو کارآگاه ظاهر میشود.
در این کتاب که سال 1941 چاپ شد، نون و میم حروف اول اسم دو تن از ماموران هیتلر است که این دو کارگاه دنبالشان میگردند. در این میان سرگرد بلتچی که افسر سابق لشکر هندوستان بود، ادعا میکند رازهای عملیاتی زمان جنگ بریتانیا را میداند.
کریستی دوست نزدیک دیلی ناکس، یکی از رمزشکنان اصلی مرکز بلتچی پارک بود و ام آی فایو نگران اطلاعات داخلی این سرگرد در مورد نحوه پیشرفت جنگ بر اساس اطلاعات رمزشکنان در مورد نقشههای هیتلر بود. آیا کریستی نام شخصیتش را بلتچی گذاشته بود چون از طریق دیلی ناکس میدانست چه اتفاقهایی در آنجا میافتاده؟
رمزشکنان بلتچی پارک در باکینگهام شایر دستگاههای رمزی عددی آلمانی را رمزشکنی کرده بودند تا به چرچیل و فرماندهان نظامیاش کمک کنند که بدانند دشمن چه نقشهای در سر دارد. برلین باور داشت این دستگاه غیرقابل رمزشکنی است به همین دلیل اطلاعات بلتچی پارک و تعداد افرادی که آنها را میدانستند بسیار مهم بود.
ناکس معتقد بود هیچ راهی وجود نداشت که کریستی بتواند بفهمد چه اتفاقهای در مرکز بلتچی میافتد، اما قبول کرد خودش این موضوع را از او سئوال کند. او خانم کریستی را به خانهاش در کورنزوود دعوت کرد و با توجه به اینکه میدانست باید در مورد چیزهایی که به او میگوید خیلی مراقب باشد از او پرسید: چرا اسم شخصیت کتابش را سرگرد بلتچی گذاشته است.
کریستی پاسخ داد: «بلتچی؟ عزیز من، در راه آکسفورد تا لندن با قطار، ساعتها در ایستگاه بلتچی گیر کرده بودم، و با دادن این اسم به یکی از شخصیتهای منفور داستانم انتقامم را گرفتم».
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