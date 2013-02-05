به گزارش خبرنگار مهر، مسعود موحدی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: شورای پول و اعتبار در سه هفته قبل، مصوبه‌ای برای حمایت از خودزوسازان صادر کرده است که در آن شرایط به گونه‌ای فراهم شده است که تامین مالی برای آنها محقق خواهد شد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به خبرنگار مهر افزود: موارد قبلی مصوبه شورای پول و اعتبار برای تولیدکنندگان خودرو محقق نشده بود که بر این اساس شرایط در مصوبه جدید برای تامین مالی خودروسازان سهل تر شده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس، خودروسازان می‌توانند همانند هر مشتری عادی به بانکها مراجعه کرده و تسهیلات خود را دریافت کنند.

موحدی در پاسخ به این سوال مهر که آیا این تامین مالی باز هم از طریق فروش سهام خودروسازان خواهد بود، خاطرنشان کرد: فروش سهام خودروسازان باید اتفاق افتد، اما این که این دو موضوع به هم مرتبط شود که تسهیلات اختصاصی به خودروسازان منوط به فروش سهام آنها شود، از نظر ما پذیرفته شده نیست و شورای پول و اعتبار نیز آن را اصلاح کرده است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: فروش سهام مکانیزم خاصی را پیش روی خودروسازان قرار می‌دهد و آنها باید فروش سهام را از طریق بازار سرمایه پیگیری کنند که این کار سختی است. البته ما پیگیر فروش سهام خودروسازان هم هستیم.

وی ادامه داد: بحث شرایط تامین قطعات و تکنولوژی مورد نیاز خودروسازان، آنها را دچار مشکل حاد کرده بود و بر این اساس موضوع تامین ارز نیز برای خودروسازان دچار مشکل شده بود.

موحدی در پاسخ به سوال دیگر مهر مبنی بر اینکه میزان تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای خودروسازان چقدر است، خاطرنشان کرد: برای هر خودروساز ایران خودرو و سایپا، 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که امیدواریم به زودی از آن بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با شیوه جدید قیمتگذاری خودرو مخالف بود؛ گفت: این سازمان در نهایت به دلیل مصوبه دولت، هم اکنون مکلف شده تا قیمت محاسباتی خودرو را تعیین کند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت تصویب بخش دوم بسته حمایت از تولید در شورای پول و اعتبار گفت: این موضوع در حال مذاکره است و باید با رعایت ترتیبات بانک مرکزی صورت گیرد.

وی در خصوص جزئیات بخش دوم بسته حمایت از تولید گفت: در این بسته مواردی همچون لیزینگ و خرید دین در نظر گرفته شده است، به این معنا که لیزینگ کالاها فعال تر شود .

موحدی از جمله دیگر موارد بسته حمایت از تولید را استفاده از امکانات بانک مرکزی برای انتشار اوراق مشارکت به نفع تولید دانست و گفت: تلاش ما این است که از سیستم لیزینگ و انتشار اوراق مشارکت در راستای منافع تولید استفاده کنیم.

