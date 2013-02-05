ادامه جلسات دولت و مجلس بر سر هدفمندی به سال آینده موکول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا جلسات مشترک دولت و مجلس بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال جاری ادامه خواهد یافت، گفت: این جلسات بعد از تصویب لایحه بودجه در مجلس و در سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با این اینکه براساس مصوبه مجلس که به صورت قانون ابلاغ شده است ، گفت : ما اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت حاملهای انرژی را در سال آینده نخواهیم داشت و اگر قرار باشد جلسات مشترک دولت و مجلس درباره هدفمندی یارانه ها ادامه پیدا کند، که انشاءالله ادامه پیدا می کند، مستلزم این است که در سال آینده و بعد از تصویب لایحه بودجه 92 در مجلس باشد.

مصری تصریح کرد: در صورتی که فاز دوم هدفمندی در لایحه بودجه آمده باشد قاعدتاً در مجلس درباره آن بحث می شود و پس از آن نیز می توانیم در جلسات مشترک میان دولت و مجلس موضوع را همچنان بررسی کنیم.

وی تاکید کرد: هیچ منع و محدودیتی برای برگزاری جلسات مشترک میان دولت و مجلس وجود ندارد و مجلس در صورت تشکیل این جلسات حضور فعال خواهد داشت و بنا بر وظیفه ای که بر عهده آن گذاشته شده است آماده هر گونه تعامل و همکاری است.

رئیس مجلس شکایتی از مرتضوی نکرده است

سخنگوی هیات رئیسه مجلس همچنین درباره بازداشت سعید مرتضوی گفت: ما هم این موضوع را در خبرها شنیدیم و در حد اخبار از دستگیری وی مطلع هستیم.

مصری در پاسخ به این که آیا شکایتی از سوی رئیس مجلس از مرتضوی به عمل آمده است گفت: نه. شکایتی از سوی رئیس مجلس از ایشان نشده است.