به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی شورای شهر روز سه شنبه نیز در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز 116 میلیارد تومان در ارتباط با ماموریت فرهنگی و اجتماعی شهرداری و 555 میلیارد تومان در حوزه حمل و نقل و ترافیک در بخش بودجه هزینه ای جاری به تصویب رسیده است.

دانشجو افزود : در بخش هزینه ای جاری خدمات شهری نیز 9 میلیارد و 120 میلیون تومان و توسعه مدیریت و هوشمند سازی نیز 119 میلیارد تومان به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش در بخش دیگری از جلسه امروز یک فوریت لایحه نرخ کرایه انواع تاکسی در پایتخت درسال 92 ، یک فوریت لایحه اصلاحیه و تعرفه و آیین‌نامه دریافت عوارض کسب و پیشه در شهر تهران و همچنین یک فوریت لایحه پیشنهاد به دولت و مجلس جهت کمک به تامین اعتبار مورد نیاز حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در سال 92 بدون ورود به جزییات آن تصویب شد.



