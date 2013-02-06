جبهه ایستادگی سه کاندیدا دارد/ تیم رضایی فراجناحی است

ابولقاسم رئوفیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد کاندیدای ریاست جمهوری این جبهه ، اظهارداشت: جبهه ایستادگی با تمام کاندیداهای مطرح در انتخابات دیدار و گفتگو دارد و بر سر سه موضوع از آنان سئوال خواهد کرد: 1- گفتمان شما چیست؟ 2- چه برنامه ای در راستای تحقق گفتمان دارید، 3- با چه تیمی می خواهید این برنامه را اجرا کنید.



وی با اشاره به اینکه محسن رضایی اخیرا میهمان جلسه شورای عالی جبهه ایستادگی بوده است، گفت: در آن جلسه این سئوالها از محسن رضایی پرسیده شد و توضیحات مفصلی در مورد گفتمان و برنامه های خود داد و ما نیز وی را به عنوان گزینه اول خود برای انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کردیم.

مسوول ستاد انتخاباتی جبهه ایستادگی، با تاکید بر اینکه جبهه ایستادگی سه کاندیدا برای انتخابات خواهد داشت، گفت: جبهه ایستادگی یک جدول شاخص دارد و هر کاندیدایی که در این جدول رتبه و امتیاز بیاورد به عنوان کاندیدای دوم و سوم انتخاب خواهد شد.

رئوفیان افزود: تاکنون محسن رضایی بیشترین رای را آورده است و ما از میان کاندیدای مطرح شده دو کاندیدای دیگر را نیز انتخاب خواهیم کرد.

مسئول ستاد انتخابات جبهه ایستادگی در پاسخ به این سوال که چرا سه کاندیدا خواهند داشت، گفت: ممکن است محسن رضایی به هر دلیلی از رقابت های انتخاباتی کنار برود و یا اینکه اصلا رای نیاورد و یا به مرحله دوم نرود و نمی شود یک ماه مانده به انتخابات بر روی گزینه های دیگر برنامه ریزی کرد؛ بنابراین جبهه ایستادگی طبق جدول شاخص های خود سه کاندیدا را انتخاب و به ترتیب اولویت از آنان حمایت خواهد کرد.



وی همچنین در مورد تیم انتخاباتی محسن رضایی گفت: گفتمان و شعار رضایی دولت فراگیر و جامعه امید است؛ لذا برای تحقق این گفتمان باید ترکیب کابینه متناسب با آن انتخاب شود.



رئوفیان افزود: وقتی ما با گزینه های مطرح گفتگو می کنیم تقریبا می شود گفت به این نتیجه می رسیم که اولویت های بعدی ما می توانند عضو این دولت فراگیر باشند تا شایسته سالاری حاکم شود.



مسئول ستاد انتخابات جبهه ایستادگی در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است محسن رضایی از اصلاح طلبان در تیم خود استفاده کند، گفت: ما به دنبال همگرایی هستیم و حزب و گروه و اصلاح طلب و اصولگرا مطرح نیست. اینجا بحث شایسته سالاری است و ممکن است افرادی انتخاب شوند که اصلا عضو هیچ حزب و جناحی نباشند تا ما به ترکیب دولت فراگیر برسیم.

رئوفیان افزود: دولت فراگیر متشکل از افرادی است که صرفنظر از رویکردهای جناحی شان قابلیت ها و شایستگی لازم را برای مدیریت حوزه خود دارا باشند.



