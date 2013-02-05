تاخیر یک ماهه در برگزاری جام بهترین های کیک بوکسینگ شمالغرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پاکزاد صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام خبر فوق گفت: اولین دوره مسابقات جام بهترین های کیک بوکسینگ شمالغرب کشور قرار بود در بهمن ماه برگزار شود که بدلیل نزدیکی زمان برگزاری این جام با مسابقات انتخابی تیم ملی کیک بوکسینگ و ووینام به زمان دیگری موکول شد.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده، کمیته برگزاری مسابقات هیئت ورزش های رزمی آذربایجان شرقی اولین دوره مسابقات جام بهترین های کیک بوکسینگ شمالغرب کشور را در 18 بهمن ماه امسال در شهر تبریز برگزار خواهد کرد که تاریخ جدید با تاریخ قبلی، حدود یک ماه فاصله زمانی دارد.

پاکزاد با بیان اینکه جام بهترین های کیک بوکسینگ در حوزه شمالغرب کشور برگزار خواهد شد، اظهار داشت: این مسابقات در پنج وزن مابین قهرمانان و عنوان داران کیک بوکسینگ آذربایجان شرقی و شمالغرب کشور اعم از استان های آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان برگزار خواهد شد. در حقیقت این طور می توان گفت که این مسابقات تقابل بهترینهای کیک بوکسینگ آذربایجان شرقی با بهترین های کیک بوکسینگ شمالغرب کشور است و در مجموع 20 کیک بوکسور برتر استان و شمالغرب کشور در این مسابقات حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به نفرات برگزیده شده برای حضور در این جام یادآور شد: ورزشکاران شرکت کننده در این مسابقات ، نفرات برتر مسابقات انتخابی کیک بوکسینگ آذربایجان شرقی که 31 شهریور امسال برگزار شد و ورزشکاران برتر مسابقات انتخابی تیم ملی کیک بوکسینگ که اول اسفند 91 برگزار می شود، خواهند بود.

وی ادامه داد: در واقع ورزشکاران شرکت کننده در این جام را از دل مسابقات انتخابی تیم ملی دعوت خواهیم کرد و بر این اساس 10 کیک بوکسور منتخب استان رودرروی 10 کیک بوکسور برتر استان های شمالغرب کشور قرار خواهند گرفت.

مسئول کمیته برگزاری مسابقات هیئت ورزش های رزمی آذربایجان شرقی در این خصوص تصریح کرد: قطعا این تصمیم با هدف ارتقای سطح کیفی مسابقات گرفته شده و ما معتقدیم که حضور ورزشکاران برتر سایر استان ها در این مسابقات و مبارزه آنها با کیک بوکسورهای آذربایجان شرقی تمرین بسیار جدی برای ورزشکاران آذربایجان شرقی خواهد بود و همچنین قدرت و پتانسیل کیک بوکسورهای استانمان را در استانهای همجوار نشان خواهیم داد و شاهد بازیهای بسیار زیبا و فنی خواهیم بود.

وی در ادامه عنوان داشت: به منظور ایجاد انگیزه در بین ورزشکاران و قدردانی از زحمات چندین ساله آنها، به نفرات برتر علاوه بر تندیس و مدال قهرمانی، جوایز نقدی نیز اهدا خواهد شد تا با انگیزه و روحیه بهتری در مسابقات آتی حضور داشته باشند.

پاکزاد اضافه کرد: همچنین تصمیم بر این است که نفرات برتر در قالب یک تیم منتخب در مسابقات بهترین بهترینها حضور داشته باشند که در صورت فراهم شدن شرایط برگزاری و همچنین وجود منبع مالی، بصورت بین المللی و با حضور نفرات برتر کشورهای خارجی برگزار شود که البته اگر این امر مقدور نشود، مسابقات بهترین بهترینها را با حضور ورزشکاران برتر کیک بوکسینگ کشور بصورت کشوری برگزار خواهیم کرد.

وی گفت: البته بدلیل برگزاری اینچنین مسابقات سطح بالائی برای اولین بار در شهر اولین ها ، همچنان بدنبال حامی مالی برای برگزاری هرچه بهتر این جام هستیم و امیدواریم با توجه به تعدد فضاهای تبلیغاتی مناسب در سالن مسابقات و داخل شهر تبریز، حامیان مالی مناسبی برای این مسابقات مهم و جذاب پیدا کنیم.

مسئول کمیته برگزاری مسابقات هیئت ورزش های رزمی آذربایجان شرقی اظهار داشت: برای برگزاری مسابقات بهترین های شمالغرب زحمت زیادی کشیده شده و ما تلاش داریم یک جام به یاد ماندنی و با کیفیت برگزار کنیم .