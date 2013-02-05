به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان پس از نشست اتحادیه فوتبال در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: نشست خوبی را با اعضای اتحادیه فوتبال در خصوص طرح نظام جامعه باشگاهداری داشتیم که در این نشست برای قانونمند شدن این طرح علاوه بر اینکه صحبت‌های خود را مطرح کردیم، همچنین از نظرات و پیشنهادات مدیران عامل باشگا‌ه‌ها نیز استفاده کردیم.

وی در خصوص آخرین وضعیت ادامه همکاری سیدهادی آیت اللهی با فدراسیون فوتبال اظهار داشت: آیت‌اللهی کارمند وزارت ورزش است. درست است وی نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال بوده اما سمت او به گونه‌ای است که کار اجرایی نمی‌کند باید ببینیم که وزارت ورزش و جوانان آیا ماموریت وی را تمدید خواهد کرد یا خیر.

رئیس فدراسیون فوتبال اضافه کرد: اگر این اتفاق تحقق پیدا نکند، وی همچنان به عنوان رئیس هیات فوتبال استان فارس به کار خود ادامه می‌دهد، ضمن اینکه هر وقت نیاز باشد در جلسات ما در فدراسیون فوتبال نیز شرکت خواهد کرد.

کفاشیان در خصوص کاندیداتوری خود و فریده شجاعی برای احراز کرسی در کنفدراسیون فوتبال آسیا تصریح کرد: در این خصوص با مسئولان AFC و روسای برخی از فدراسیون‌های فوتبال کشورهای عضو صحبت‌هایی را انجام داد تا شرایط را برای حضور در هیات رئیسه AFC بررسی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در این خصوص رایزنی‌های خود را انجام داده‌ایم و این موضوع حق ماست و توانمندی آن را داریم که در AFC صاحب کرسی شویم. در حال حاضر در 4 کرسی نماینده فیفا در AFC، ریاست، نایب رئیسی و ریاست کمیته بانوان این کنفدراسیون شرایط لازم را برای کسب کرسی داریم.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران در پایان گفت: اگر شرایط مهیا باشد خود من نیز کاندیدای پست ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌شوم.