به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر عصر سه‌شنبه با حضور وزیر ارشاد و شماری از مسئولان فرهنگی و ادبی کشور و مدیران ارشد استان بوشهر در جزیره خارک استان بوشهر افتتاح می‌شود.

بخشدار ویژه خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری چنین جشنواره‌ای نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات و رایزنی‌های لازم برای برگزاری است که با تاکید ویژه استاندار بوشهر نشست‌هایی برای این منظور برگزار شد و هم‌اکنون شرایط برای برگزاری این جشنواره مهیا است.

مجید محمودی اضافه کرد: مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی کشور، استاندار بوشهر، فرمانداری بوشهر، مدیرکل ارشاد اسلامی، امام جمعه و دیگر مسئولان خارگ همکاری‌های بسیار خوبی برای برگزاری این جشنواره داشتند که این جشنواره با کیفیت بالایی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: اهمیت و جایگاه جزیره خارک در طول دوران انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس بر کسی پوشیده نیست و این جشنواره فرصتی خوب برای نشان دادن جایگاه تاریخی و حماسی جزیره خارک خواهد بود.

بخشدار ویژه خارگ بیان کرد: این جزیره مقاوم که به تعداد روزهای جنگ تحمیلی یعنی 2800 بار بمباران شد اما نه تنها مردم آن بلکه پرسنل سخت‌کوش صنعت نفت خارک، آن را رها نکردند و امسال به عنوان میزبان جشنواره بین‌المللی شعر فجر انتخاب شده است.