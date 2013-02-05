بهره برداری از 6 طرح زیست محیطی در خراسان شمالی آغاز شد

حسین آبسالان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دهه فجر سال جاری شش طرح زیست محیطی در شهرستان های مختلف خراسان شمالی به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه در این ایام دو طرح استفاده از انرژی پاک خورشیدی در دو پاسگاه محیط بانی واقع در پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم به بهره برداری رسید، افزود: این دو طرح در پاسگاه‌های محیط بانی" سرخ چشمه" و"ضامن آهو" اجرا شده اند و برای اجرای این سامانه در پاسگاه سرخ چشمه 180 میلیون ریال و در پاسگاه ضامن آهو نیز 250 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

آبسالان اظهار داشت: همچنین در دهه فجر سال جاری پاسگاه پارک ملی ساریگل اسفراین با زیربنای 750 مترمربع و با اعتباری بیش از 200 میلیون تومان، آزمایشگاه سیار سنجش آلاینده های آب با اعتباری بالغ بر 14 میلیون تومان، تصفیه خانه شرکت بهنوش شیروان با اعتبار 716 میلیون تومان و فاز دوم سامانه پایش آنلاین آلودگی های پتروشیمی خراسان با اعتبار 500 میلیون تومان به بهره برداری می رسد.

به گفته آبسالان در دهه فجر سال جاری کلنگ زنی احداث سیستم جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه کارخانه قند شیروان نیز انجام می شود.

وی افزود: برای اجرای این طرح قراردادی 12 ماهه با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون تومان با پیمانکار منعقد شده و در صورت بهره برداری از این طرح در مدت مذکور بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی کارخانه قند در زمینه جمع آوری فاضلاب و تصفیه پسماند مرتفع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی در شمال شرق کشور دو میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار وسعت دارد که ۱۹۴ هزار و ۱۴۱ هکتار آن تحت پوشش مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست قرار دارد.

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با ۱۹ محیط بانی و سرمحیط بانی و بهره گیری از ۵۴ محیط بان، گستره ای به وسعت ۱۹۴ هزار و ۱۴۴ هکتار را زیر پوشش دارد.

مناطق تحت پوشش مدیریت حفاظت محیط زیست خراسان شمالی شامل دو پارک ملی سالوک و ساریگل، مناطق حفاظت شده سالوک، ساریگل، قرخود، گلول و سرانی و پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم است.

بر اساس آمار ارایه شده از سوی محیط زیست خراسان شمالی از ۵۲۱ گونه پرنده و ۱۹۴ گونه پستاندار موجود در کشور به ترتیب ۱۴۱ و ۵۱ گونه آن دراین استان زیست می کنند.

از گونه های پستاندار خراسان شمالی می توان به یوزپلنگ، پلنگ، قوچ و میش اوریال، کل و بز، آهو، گربه پالاس، گربه وحشی، گربه جنگلی، کفتار، گراز، گرگ و … اشاره کرد و همچنین پرندگانی شامل قرقاول، کبک دری، تیهو، هما، باقرقره، عقاب، شاهین، دلیجه کوچک، انواع سهره، سنگ چشم، انواع چکاوک، کوکو، سبزقبا و … نیز در این استان زیست می کنند.

