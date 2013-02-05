۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۵۰

17 پروژه به مناسبت دهه مبارک فجر در زهک به بهره برداری رسید

زهک - خبرگزاری مهر: به مناسبت ایام مبارک دهه فجر 17 پروژه در زهک به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح ها با اعتبار 23 میلیارد ریال امروز در شهرستان زهک با حضور مسئولان محلی و مردم افتتاح شد.

این طرح‌ ها شامل بزرگترین انبار دارویی زهک با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 950 میلیون ریال، افتتاح مدرسه شش کلاسه روستای حسنخون با اعتبار دو میلیارد ریال، بهره‌ برداری از کلنیک تخصصی بوعلی شامل دندانپزشکی، چشم پزشکی و سایر خدمات پزشکی با اعتبار دو میلیارد و 500 میلیون ریال، بهره‌ برداری از طرح اصلاح شبکه آبرسانی به 40 روستا با اعتبار 9 میلیارد ریال و بهره ‌برداری از 300 هکتار باغ الگویی انگور یاقوتی با اعتبار سه میلیارد ریال می ‌باشد.

همچنین به منظور گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر، جشن انقلاب ویژه بانوان این شهرستان در سالن اجتماعات فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

برگزاری نمایشگاه اختراعات دانش ‌آموزان شهرستان زهک در مدرسه زینبیه این شهرستان، برگزاری جشن انقلاب در دبیرستان شهید فاضلی دهستان حسنخون و برپایی نمایشگاه سبک زندگی زنان در سالن اجتماعات فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر برنامه های دهه فجر در زهک بود.

