تیم آلیش بانوان خراسان رضوی به مقام قهرمانی کشور دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم آلیش بانوان خراسان رضوی از قهرمانی این تیم در رقابت های آلیش قهرمانی کشور در اصفهان خبر داد.

فاطمه بیگم حسینی اظهار کرد: رقابت های قهرمانی آلیش بانوان کشور دیروز 16 بهمن ماه با حضور تیم هایی از 11 استان کشور در اصفهان برگزار شد و تیم آلیش خراسان رضوی با کسب یک مدال طلا و یک نقره و 3 برنز بالاتر از تیم میزبان به مقام قهرمانی این رقابت ها دست یافت.

گفتنی است تیم های آلیش بانوان اصفهان میزبان رقابت های آلیش قهرمانی کشور و همدان پس از تیم آلیش بانوان خراسان رضوی به مقام های دوم و سوم این مسابقات دست یافتند.

حاصل تلاش نمایندگان جودو خراسان رضوی در مسابقات بین المللی گرجستان

کسب یک مقام سومی و یک پنجمی حاصل تلاش نمایندگان جودو خراسان رضوی در مسابقات بین المللی گرجستان بود.

جواد محجوب که برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی مسابقات بین المللی گرجستان حریفانی از گرجستان و روسیه را پشت سر گذاشته بود، در مرحله نیمه نهایی با یک امتیاز "وازاری" نتیجه را به "لاشا گورولی" نماینده گرجستان واگذار کرد و به گروه بازنده ها رفت.

وی در گروه بازنده ها به مصاف "سیرجنیکس" از مجارستان رفت و در 38 ثانیه حریف مجاری خود را ضربه فنی کرد و به مقام سومی و مدال برنز مسابقات دست یافت، میر قاسمی نژاد دیگر جودوکار خراسان رضوی در وزن 81- کیلوگرم در این رقابت نتیجه را به حریف واگذار کرد و با کسب یک امتیاز "یوکو" به یک قدمی مدال برنز رسید، اما در نهایت بدلیل مصدومیت از ادامه مبارزه بازماند و به مقام پنجمی بسنده کرد.

برگزاری برنامه های متنوع ورزشی به مناسبت دهه فجر در چناران

رئیس اداره ورزش و جوانان چناران از برگزاری برنامه های متنوع ورزشی ایام مبارک دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

محمدرضا سعیدی اظهار کرد: رقابت‌های والیبال بانوان چناران به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر از دیروز 16 بهمن ماه در این شهرستان آغاز و به مدت 3 روز به طول خواهد انجامید.

رئیس اداره ورزش و جوانان چناران با اشاره به آغاز ساخت استخر سرپوشیده آموزش و پرورش چناران همزمان با شروع ایام دهه فجر افزود: رقابت های کشتی با چوخه جام فجر نیز 19 بهمن ماه در سالن تختی چناران برگزار خواهد شد.

سعیدی با اشاره به برگزاری رقابت های جودو جام فجر بانوان چناران در روز جمعه 20 بهمن ماه در این شهرستان بیان کرد: رقابت های فوتسال، والیبال و تنیس روی میز گرامیداشت دهه مبارک فجر نیز در طول این 10 روز در شهر جدید گلبهار برگزار می شود.

برگزاری رقابت های مختلف ورزشی گرامیداشت دهه فجر در کلات

رئیس اداره ورزش و جوانان کلات از برگزاری رقابت های مختلف ورزشی گرامیداشت دهه مبارک فجر در این شهرستان خبر داد.

نادر پور حسین اظهار کرد: رقابت های دارت و آمادگی جسمانی بانوان کلات امروز 17 بهمن ماه به مناسبت دهه مبارک فجر در سالن شهید قره خانی این شهرستان برگزار می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان کلات با بیان اینکه مسابقات دارت امروز در بخش آقایان نیز برگزار می شود بیان کرد: رقابت های تنیس روی میز و دوچرخه سواری شهرستان کلات نیز در روز 19 بهمن برگزار خواهد شد.