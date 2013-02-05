"حوض نقاشی" بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار فیلمهای منتخب تماشاگران تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه اعلام شد. فیلم سینمایی "حوض نقاشی" ساخته مازیار میری تا روز گذشته بهترین فیلم از نگاه مردم است.
اسامی فیلم های منتخب بخش مسابقه سینمای ایران همراه با امتیاز داده شده از سوی تماشاگران به شرح زیر است:
حوض نقاشی (مازیار میری) ۳.۳۹
هیس دخترها فریاد نمی زنند (پوران درخشنده) ۳.۳۴
رسوایی (مسعود ده نمکی) ۲.۲۶
دربند (پرویز شهبازی) ۲.۲۳
دهلیز (بهروز شعیبی) ۲.۱۸
همچنین اسامی فیلمهای منتخب از نگاه تماشاگران بخش بینالملل جشنواره فجر نیز به ترتیب به شرح زیر است:
1- قاعده تصادف
2- برلین منفی ۷
3- آرامش در دریا
4- آشپز قصر
5- خانه و برجک
در آیین اختتامیه جشنواره فیلم فجر به بهترین فیلم از نگاه تماشاگران سیمرغ داده میشود.
