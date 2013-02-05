  1. هنر
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۵۷

طبق آخرین آمار تا دیروز/

"حوض نقاشی" بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد

"حوض نقاشی" بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد

فیلم سینمایی "حوض نقاشی" تا روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار فیلم‌های منتخب تماشاگران تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه اعلام شد. فیلم سینمایی "حوض نقاشی" ساخته مازیار میری تا روز گذشته بهترین فیلم از نگاه مردم است. 

اسامی فیلم های منتخب بخش مسابقه سینمای ایران همراه با امتیاز داده شده از سوی تماشاگران به شرح زیر است:
 
حوض نقاشی (مازیار میری) ۳.۳۹ 
 
هیس دخترها فریاد نمی زنند (پوران درخشنده) ۳.۳۴ 

رسوایی (مسعود ده نمکی) ۲.۲۶  
 
دربند (پرویز شهبازی) ۲.۲۳ 
 
دهلیز (بهروز شعیبی) ۲.۱۸ 
 
همچنین اسامی فیلم‌های منتخب از نگاه تماشاگران بخش بین‌الملل جشنواره فجر نیز به ترتیب به شرح زیر است:

1- قاعده تصادف
 
2- برلین منفی ۷
 
3- آرامش در دریا

4- آشپز قصر

5- خانه و برجک
 
در آیین اختتامیه جشنواره فیلم فجر به بهترین فیلم از نگاه تماشاگران سیمرغ داده می‌شود.

کد مطلب 1809280

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها