مستحق پیروزی برابر تیم ایران بودیم/ ترسی از بازی در ورزشگاه آزادی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، "تئو بوکر" در نشست خبری پیش از دیدار تیم ملی لبنان برابر ایران در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: از یک سال و نیم پیش سعی کردم فوتبال لبنان را جلو ببرم و حالا نتیجه آن را گرفتهام. قبلا آنچنان که باید در لبنان فوتبال نبود و آنها لیگ منظمی نداشتند ولی من برای آنها برنامهریزی کردم و تلاشم این بود تا تیم ملی خوبی را درست کنم.
وی با بیان اینکه خوشحال هستیم که در ایران حضور داریم، افزود: ما چند بازیکن خوب برای بازی دارم ولی این همه چیز نیست. ما بازی مهمی داریم و امیدوارم نتیجه بگیریم.
سرمربی تیم ملی فوتبال لبنان در پاسخ به این سوال که شما در بازی رفت مقابل ایران با وقت کشی پیروز شدیم و حتی کارلوس کیروش هم به این موضوع اذعان کرده است؟، تصریح کرد: متاسفم از اینکه یک مربی در سطح ملی این چنین فکر میکند. ما در آن بازی وقت کشی نکردیم و حقمان پیروزی بود. ایشان (کیروش) فقط دلیل آوردند که برای ما قابل پذیرش نیست.
وی ادامه داد: متاسفم که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران این حرف را زده است، نمیدانم چرا او این چنین فکر کرده است.
خبرنگاری از سرمربی لبنان در رابطه با دیدار در ورزشگاه آزادی پرسید. وی در پاسخ به این سوال گفت: میدانیم ایران کشور ثروتمندی است و امکانات زیادی دارد. شما در 20 سال گذشته لیگ خوبی داشتهاید و بازیهای خوبی انجام دادهاید. این را هم میدانیم که لبنان برابر ایران کوچک و ضعیف است ولی همین تیم کوچک توانست مقابل ایران پیروز شود.
سرمربی تیم ملی فوتبال لبنان ادامه داد: ما از ایران ترس و واهمهای نداریم، البته این طور هم نیست که اگر ایران را بردیم به جام جهانی برزیل میرویم.
خبرنگار دیگری از سرمربی لبنان درباره تبانی در فوتبال این کشور و تاثیر آن در بازی فردا پرسید که وی در این خصوص یادآور شد: ما خودمان را با این چیزها مشغول نمیکنیم. اینکه میگویند در فوتبال ما تبانی وجود دارد و بازیکنان با هم مشکل دارند، صحت ندارد. ما این چیزها را نمیبینیم زیرا میخواهیم فوتبال پاکی را مقابل ایران انجام دهیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا واقعیت فاصله فوتبال ایران و لبنان همان شکست بازی رفت است یا خیر؟ گفت: ما کویت، کرهجنوبی و ایران را بردهایم. اینها حرفهای ثقیلی است که میگویند ما شانسی بردهایم. ما به کاری که کردهایم، اطمینان داریم.
در پایان خبرنگاری درباره رابطه نامناسب بوکا با رسانههای لبنانی سوالی پرسید که او درحالی که بسیار متعجب به نظر میرسید، در این خصوص گفت: این نخستین مرتبهای است که همچین چیزی را از شما میشنوم. این سوال با واکنش رضا عنتر کاپیتان لبنان هم مواجه شد و او گفت همه اینها فقط حرف است.
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