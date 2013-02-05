۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۵۰

حسن نژاد عنوان کرد :

تبریز از شهرهای خطرپذیر کشور/ احداث سالن های چند منظوره مدیریت بحران

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تبریز گفت: تبریز به دلیل قرار داشتن بر روی گسل های فعال از جمله شهرهای آسیب پذیر کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حسن نژاد صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در طول تاریخ شهر تبریز 12 بار با خاک یکسان شده به همین دلیل توجه به مسائل مدیریت بحران در این شهر بسیار اهمیت دارد.

وی با اشاره به لزوم ارج نهادن به مسائل آموزشی در بحث جلوگیری از بحران گفت: آموزش شرط اساسی و اولیه برای مدیریت بحران در نظر گرفته می شود که توزیع 410  هزار کتاب با عناوین مختلف  در سطح شهر در راستای این آموزش ها شکل می گیرد.

حسن نژاد از برگزاری کنفرانس ملی پیشگیری از بحران در تبریز خبر دادوگفت: اولین کنفرانس ملی پیشگیری از بحران دوم و سوم اسفندماه با حضور صاحبنظران بین المللی در تبریز برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ساخت سالن های چند منظوره برای مدیریت بحران گفت: این سالن ها به منظور اسکان اضطراری و موقت ساخته شده اند تا در هنگام وقوع حوادث ناگهانی سرپناه مناسبی برای همشهریان باشد.

مدیرعامل سازمان مدیریت بحران شهرداری تبریز ادامه داد: در سال 92 نیز با شناسایی سه نقطه امن شهر سالن هایی با ظرفیت 20 هزار نفری افتتاح خواهد شد.

وی افزود: مقاوم سازی پل کابلی و سایر پل ها و احیای بافت های فرسوده از دیگر اولویت های این سازمان برای آینده ای نزدیک است.

