۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

کاپیتان تیم فوتبال لبنان:

ایرانی‌ها بیایند لبنان و برای ما زمین فوتبال بسازند

رضا عنتر در پاسخ به انتقاداتی که مسئولان تیم فوتبال ایران نسبت به زمین چمن لبنان در بیروت داشتند، گفت: اگر آنها نسبت به امکانات ما انتقادی دارند به بیروت بیایند و در اینجا یک زمین فوتبال بسازند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاپیتان تیم فوتبال لبنان در  گفتگو با خبرنگاران گفت: ما آمده ایم اینجا امتیاز بگیریم وخوب بازی کنیم و می خواهیم خوشحال به خانه بازگردیم. حال چه یک امیتاز بگیریم چه سه امتیاز.

وی در پاسخ به مصاحبه بازیکنان ایران مبنی بر اینکه می خواهند از لبنان دراین بازی زهر چشم بگیرند با کنایه گفت: ایرانیان حق دارند این حرف‌ها را بزنند و همچنین از زمین بیروت انتقاد کنند اما من خودم اهل بیروت هستم و باید بگویم که در آنجا دو زمین فوتبال وجود دارد که بازی با ایران در بهترین زمین انجام شد. اگر واقعا ایرانی ها با این زمین مشکل دارند بیایند آنجا یک زمین بسازند تا هر وقت با ما بازی دارند در آن زمین با ما بازی کنند.

عنتر افزود: من فکر  کنم این حرف‌های ایرانی ها به خاطر باختی است که مقابل ما متحمل شدند اما باید این صحبت‌ها را کنار بگذاریم. فردا در زمین همه چیز مشخص می شود.

کاپیتان تیم فوتبال لبنان در پایان در پاسخ به این سوال که آیا رابطه سرمربی آلمانی لبنان با رسانه‌ها خوب نیست، گفت: اینها همه حرف است چراکه رسان ها رابطه خوبی با مربی دارند و این برای نخستین بار است که من چنین چیزهایی را می شنوم.

