  1. عناوین کل
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

44 طرح عمرانی در شهرستان بوشهر به بهره‌برداری رسید

44 طرح عمرانی در شهرستان بوشهر به بهره‌برداری رسید

بوشهر - خبرگزاری مهر: با حضور مسئولان و به مناسبت دهه مبارک فجر 44 طرح عمرانی در شهرستان بوشهر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر صبح سه‌شنبه در آئین افتتاح این طرح‌های عمرانی با اشاره به تلاش های دشمنان برای ایجاد تفرقه بین مردم و مسئولان، اظهار داشت: مردم ولایتمدار در همه آزمون‌ها موفق بوده‌اند و در این گردنه‌ای که در پیش روی ماست مردم با تحمل و صبر هجمه اقتصادی استکبار را شکست خواهند داد.

وی با بیان اینکه ملت ایران با حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن خواب‌های دشمنان را آشفته کرده‌اند و اینبار هم با حضور خود بار دیگر آنان را ناامید خواهند کرد، ادامه داد:  باید زمینه حضور گسترده مردم در این راهپیمائی و انتخابات سال آینده را فراهم سازیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهراضافه کرد: تیم مدیریتی استان عزم بر این دارد که تا روز آخری که مسئولیت دارند شعار خدمت به مردم و کار و تلاش سرلوحه کار خود قرار دهد.

وی در ارتباط با پروژه‌هایی که امروز در بوشهر افتتاح شد نیز گفت: ‌امروز 44 طرح دراین شهرستان افتتاح شد که برای اجرای آنها 290 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

پرآور به پروژه‌های افتتاح شده اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این پروژه‌ها  در زمینه‌های مدرسه سازی، سالن کانون فرهنگی امام خمینی(ره)، بوستان چند منظوره، طرح‌های عمران شهری و طرح‌های تولیدی است.

وی به دیگر برنامه‌های و طرح‌های اجرایی در استان بوشهر نیز اشاره کرد و افزود: 450 طرح در استان بوشهر با اعتبار 250 میلیارد تومان اعتبار طی دهه فجر امسال افتتاح می‌شود.

کد مطلب 1809296

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید