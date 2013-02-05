به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر صبح سه‌شنبه در آئین افتتاح این طرح‌های عمرانی با اشاره به تلاش های دشمنان برای ایجاد تفرقه بین مردم و مسئولان، اظهار داشت: مردم ولایتمدار در همه آزمون‌ها موفق بوده‌اند و در این گردنه‌ای که در پیش روی ماست مردم با تحمل و صبر هجمه اقتصادی استکبار را شکست خواهند داد.

وی با بیان اینکه ملت ایران با حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن خواب‌های دشمنان را آشفته کرده‌اند و اینبار هم با حضور خود بار دیگر آنان را ناامید خواهند کرد، ادامه داد: باید زمینه حضور گسترده مردم در این راهپیمائی و انتخابات سال آینده را فراهم سازیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهراضافه کرد: تیم مدیریتی استان عزم بر این دارد که تا روز آخری که مسئولیت دارند شعار خدمت به مردم و کار و تلاش سرلوحه کار خود قرار دهد.

وی در ارتباط با پروژه‌هایی که امروز در بوشهر افتتاح شد نیز گفت: ‌امروز 44 طرح دراین شهرستان افتتاح شد که برای اجرای آنها 290 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

پرآور به پروژه‌های افتتاح شده اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این پروژه‌ها در زمینه‌های مدرسه سازی، سالن کانون فرهنگی امام خمینی(ره)، بوستان چند منظوره، طرح‌های عمران شهری و طرح‌های تولیدی است.

وی به دیگر برنامه‌های و طرح‌های اجرایی در استان بوشهر نیز اشاره کرد و افزود: 450 طرح در استان بوشهر با اعتبار 250 میلیارد تومان اعتبار طی دهه فجر امسال افتتاح می‌شود.