حضور پرشور بانوان یزد در جشنهای انقلاب/ اجرای 100 برنامه در دهه فجر امسال

فاطمه زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک به مناسبت سی و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: این برنامه ها در سطح 10 حوزه شهرستانی و چهار حوزه شهر یزد اجرا می شود.

وی با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر قدرشناسی این ایام افزود: بر همین اساس بسیج جامعه زنان استان یزد برنامه های گوناگونی را تدارک دیده است که همزمان با شروع این دهه پرعظمت در حال برگزاری است.

وی برگزاری یادواره شهدا، حضور خواهران بسیجی در گلزار شهدا و اهدای شاخه گل و تجدید بیعت با آرمان های امام راحل و شهدا را از برنامه های این دهه عنوان کرد.

مسئول بسیج جامعه زنان استان با اشاره به برگزاری برنامه های ورزشی فرهنگی در این ایام گفت: در شهرستان های تفت، بهاباد، میبد، مهریز، بافق، خاتم و ابرکوه برنامه همایش پیاده روی با حضور گسترده بانوان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به طرح موضوع اقتصاد مقاومتی و اهمیت آن در بین خانواده تصریح کرد: با توجه به نقش سازنده بانوان در خانه همایش نهضت روشنگری با موضوع اقتصاد مقاومتی را برگزار خواهیم کرد.

زارع برگزاری مسابقه تفسیر سوره فجر، ختم قرآن و صلوات و انتشار نشریه زمزم صراط را از دیگر برنامه های این دهه عنوان کرد.

وی با اشاره به حضور بانوان ورزشکار بسیجی در برنامه های گرامیداشت سی و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد: مسابقات ورزشی دارت، آمادگی جسمانی، والیبال، تکواندو و تیراندازی از برنامه های ورزشی تدارک دیده شده در این ایام است.

مسئول بسیج جامعه زنان استان برگزاری همایش سرگروه‌های شجره حلقه صالحین، برپایی جشن انقلاب در پایگاه‌های بسیج خواهران،دیدار برخی از خواهران بسیجی با امام جمعه شهرستان و شرکت در نماز جمعه را از دیگر برنامه های بانوان بسیجی در استان برشمرد. زارع برگزاری شب شعر، مشاوره خانواده، نشست آموزشی اعضای فعال و نظارت ستادی، مسابقه پیامکی دهه فجر با عنوان زیباترین جمله انقلابی و برپایی نمایشگاه را از اهم برنامه‌‌ها در برگزاری جشن‌های پیروزی انقلاب اعلام کرد.